Se anulează sau nu permisul dacă ai diabet în 2026? Schimbările legislative din acest an: Cine mai poate conduce legal și care sunt noile termene de valabilitate

Sursă: Realitatea.Net

Accidentul grav din Constanța, provocat de un șofer de TIR care a suferit o criză de diabet la volan, repune pe tapet regulile dure din Codul Rutier 2026. Mulți conducători auto se întreabă acum dacă se anulează permisul dacă ai diabet și în ce condiții mai poți conduce legal. Iată ce valabilitate are carnetul de conducere pentru șoferii care suferă de această afecțiune și care sunt obligațiile legale stricte impuse de medici în acest an pentru a evita retragerea dreptului de a urca la volan.

Cazul șoferului de TIR cu diabet ridică întrebări legitime pentru mii de conducători auto: Se anulează permisul dacă ai diabet în 2026? Ce valabilitate are carnetul și ce obligații legale stricte există?

Retragere medicală vs. Anularea permisului auto: Ce spune legea?

Din punct de vedere juridic, diagnosticul de diabet zaharat nu atrage automat anularea permisului de conducere . Conform Codului Rutier, „anularea” este o sancțiune definitivă aplicată de instanță în urma unor infracțiuni grave (conducere sub influența alcoolului/drogurilor, accidente mortale etc.).

În cazul afecțiunilor cronice, legislația aplică procedura de retragere a dreptului de a conduce din motive medicale . Dacă un șofer este declarat inapt în urma unui control, Poliția Rutieră suspendă dreptul de a urca la volan până când istoricul medical demonstrează că boala este ținută sub control.

Inamicul nr. 1 în trafic: Riscul de hipoglicemie acută

Restricțiile rutiere nu sunt impuse de boală în sine, ci de hipoglicemie (scăderea bruscă a zahărului din sânge), provocată de tratamentele cu insulină sau anumite antidiabetice orale. Simptomele hipoglicemiei la volan sunt extrem de periculoase:

Confuzie mentală și dezorientare spațială;

Reacții întârziate și tulburări severe de vedere;

Tremur, transpirații reci și pierderea completă a conștienței.

Ghid pe Categorii: Condiții pentru Grupa 1 și Șoferii Profesioniști (Grupa 2)

Normele Ministerului Sănătății împart conducătorii auto în două grupe medicale distincte, regulile fiind drastic înăsprite pentru transportatorii de mărfuri și persoane.

1. Șoferii Amatori (Grupa 1: Categoriile A, B, BE, AM)

Include persoanele care conduc autoturisme și motociclete personale.

Aviz obligatoriu: Dacă urmați un tratament cu risc de hipoglicemie, aveți nevoie de avizul favorabil al medicului diabetolog.

Criteriul conștientizării: Șoferul trebuie să demonstreze că recunoaște semnele instalării unei crize și că știe cum să o gestioneze imediat.

Regula celor 3 luni: Dacă ați suferit un episod de hipoglicemie severă în timpul orelor de activitate, permisul poate fi reînnoit doar după o pauză de 3 luni de la ultimul incident și doar cu un nou aviz medical.

2. Șoferii Profesioniști (Grupa 2: Categoriile C, CE, D, DE)

Regulile pentru cei care conduc camioane, TIR-uri, autocare sau microbuze sunt de o strictețe maximă:

Zero episoade: În ultimele 12 luni, șoferul nu trebuie să fi înregistrat nicio criză de hipoglicemie acută.

Monitorizare dublă zilnică: Șoferul profesionist este obligat prin lege să își testeze glicemia de cel puțin două ori pe zi și, obligatoriu, înainte de a urca la volan.

Fără complicații secundare: Diabetul nu trebuie să fi declanșat alte afecțiuni asociate (neuropatie, retinopatie diabetică) care să afecteze reflexele sau vederea.

Diabetul de tip 1 și dreptul de a conduce

Persoanele diagnosticate cu diabet de tip 1 pot deține legal un permis auto . Totuși, deoarece această formă de diabet necesită tratament dependent de insulină, monitorizarea este mult mai riguroasă.

Recomandare salvatoare de vieți: Șoferii cu diabet de tip 1 trebuie să aibă întotdeauna în mașină, la îndemână, o sursă rapidă de carbohidrați (zahăr, suc, glucoză gel). La primele semne de amețeală sau vedere încețoșată, autovehiculul trebuie tras imediat pe dreapta, într-un loc sigur.

Ce valabilitate are permisul de conducere pentru pacienții cu diabet?

Este esențial să facem diferența între valabilitatea administrativă a documentului de plastic și intervalul obligatoriu al controalelor medicale:

Valabilitatea documentului: Rămâne cea standard (10 ani pentru categoriile A și B; 5 ani pentru șoferii profesioniști din Grupele C și D).

Frecvența reevaluărilor medicale: Pentru a menține documentul valabil, șoferii din Grupa 1 (amatori) trebuie să efectueze controale medicale de specialitate la un interval de maximum 5 ani . În schimb, pentru Grupa 2 (profesioniști), legea impune examinări medicale periodice mult mai dese, care nu pot depăși 3 ani .

Dosar penal pentru ascunderea diagnosticului: Riscurile la care vă expuneți

Tentativa de a ascunde diabetul în fața medicilor de medicină a muncii sau la fișa medicală pentru permis constituie o eroare gravă cu consecințe penale majore.

În cazul unui accident, dacă expertiza dovedește că șoferul știa de boală, dar a ignorat tratamentul sau a falsificat datele medicale: