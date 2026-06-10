Drumul spre normalitate. Ministerul Transporturilor a deblocat în această după-amiază proiectul de extindere a Magistralei M4 de metrou

Publicat 10 iun. 2026, 21:46 Actualizat 13 iun. 2026, 09:47

Ministerul Transporturilor a semnat în această după-amiază documentația aferentă realizării fazei de proiectare pentru extinderea Magistralei M4 de metrou, deblocând astfel unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură publică aflate în derulare în România.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre magistrala M4