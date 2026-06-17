Advertising
Advertising
Economie· 1 min citire
România continuă să aibă cea mai mare inflație din Uniunea Europeană
Rata inflației a crescut
Publicat17 iun. 2026, 17:59
SursăRealitatea Financiara
Inflația în România este de trei ori mai mare decât media europeană. Cele mai recente date Eurostat ne arată că România se clasează pe primul loc în UE la cele mai mari scumpiri. Inflația ar putea chiar depăși prognoza BNR și ar putea sări de pragul de 11%. Este avertismentul sumbru venit de la experți, care spun că în următoarea perioadă România va intra într-o spirală a scumpirilor.
Citește și
- 18:28Cine investește cel mai mult în România. Un singur stat controlează o cincime din banii străini din țara noastră
- 12:35Subvenția pentru panouri fotovoltaice a dispărut. Ce opțiuni mai au românii
- 10:33Petrolul a ajuns la cel mai mic preț din ultimele trei luni, dar energia nu se va ieftini imediat în Europa. Care este motivul
- 10:18Lovitură ANAF: Fraudă de milioane de lei la o mare firmă de pază
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News