Alertă în București! O fată de 13 ani este căutată de polițiști după ce a plecat de acasă și nu s-a mai întors

Sursă: Realitatea.Net

Polițiștii din București au lansat un apel către populație pentru găsirea unei minore care a dispărut după ce a plecat de la domiciliul său din Sectorul 2. Familia și autoritățile încearcă să afle unde se află adolescenta, iar orice informație care poate contribui la localizarea acesteia este extrem de importantă.

Minora a dispărut joi seară

Potrivit informațiilor transmise de autorități, dispariția a fost semnalată în data de 11 iunie 2026. Fata, identificată ca Feraru Petruța Aurelia, ar fi plecat de la adresa de domiciliu din Sectorul 2 al Capitalei în jurul orei 18:30 și nu a mai revenit până în prezent.

În urma sesizării primite, polițiștii au demarat verificări și activități specifice pentru găsirea minorei.

Semnalmentele fetei dispărute

Adolescenta are 13 ani, fiind născută la data de 14 iulie 2012.

La momentul dispariției, aceasta avea următoarele semnalmente:

înălțime: aproximativ 1,50 metri;

greutate: aproximativ 43 de kilograme;

ochi căprui;

păr lung, de culoare neagră.

Cum era îmbrăcată când a plecat de acasă

Conform datelor furnizate de autorități, la momentul plecării minora purta:

fustă lungă de culoare neagră;

tricou alb;

adidași alb-negru.

Polițiștii au precizat că fata nu este cunoscută cu afecțiuni psihice. De asemenea, aceasta nu se află la prima plecare voluntară de la domiciliu, însă familia și autoritățile solicită sprijinul publicului pentru identificarea ei cât mai rapidă.

Apel către cetățeni

Autoritățile fac apel la toate persoanele care au văzut-o pe Feraru Petruta Aurelia sau dețin informații care ar putea conduce la găsirea acesteia să contacteze de urgență Poliția Română.

Orice detaliu, indiferent cât de nesemnificativ poate părea, poate fi util în cadrul operațiunilor de căutare.

Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să apeleze imediat numărul unic de urgență 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.

Căutările continuă

Polițiștii desfășoară activități specifice pentru depistarea minorei și verifică toate pistele care pot contribui la găsirea acesteia. Autoritățile speră ca mediatizarea cazului să ajute la identificarea rapidă a fetei și la readucerea acesteia în siguranță alături de familie.

Oamenii legii au emis și mesaje RO-Alert în speranța că vor da de urma minorei.

Dacă ați văzut-o pe Feraru Petruta Aurelia sau aveți informații despre locul în care s-ar putea afla, sunați de urgență la 112.