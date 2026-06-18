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Politica· 1 min citire

Sute de mii de euro, șpagă la Ciprian Ciucu. Campania electorală a primarului, pompată ilegal cu bani grei - SURSE

Ciprian Ciucu la DNA (foto: Inquam Photos)

Ciprian Ciucu la DNA (foto: Inquam Photos)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat18 iun. 2026, 18:31
SursăRealitatea PLUS

Primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, se află sub control judiciar după ce procurorii DNA au deschis o anchetă pentru luare de mită în legătură cu campania sa electorală din 2025 pentru Primăria Capitalei.

Deși în comunicatul oficial al DNA nu este menționată suma, surse judiciare indică faptul că mita de care este acuzat Ciucu s-ar ridica la sute de mii de euro. Potrivit acelorași surse, oameni de afaceri ar fi pompat acești bani în campania electorală a primarului.

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Măsura controlului judiciar presupune o serie de obligații și interdicții pe care Ciprian Ciucu este obligat să le respecte pe durata anchetei.

Primarul general a reacționat negând orice faptă ilegală, declarându-se nevinovat și catalogând întreaga investigație drept o „tinichea”.

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