Sute de mii de euro, șpagă la Ciprian Ciucu. Campania electorală a primarului, pompată ilegal cu bani grei - SURSE

Publicat 18 iun. 2026, 18:31 Sursă Realitatea PLUS

Primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, se află sub control judiciar după ce procurorii DNA au deschis o anchetă pentru luare de mită în legătură cu campania sa electorală din 2025 pentru Primăria Capitalei.

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