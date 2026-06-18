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Politica· 1 min citire
Sute de mii de euro, șpagă la Ciprian Ciucu. Campania electorală a primarului, pompată ilegal cu bani grei - SURSE
Ciprian Ciucu la DNA (foto: Inquam Photos)
Publicat18 iun. 2026, 18:31
SursăRealitatea PLUS
Primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, se află sub control judiciar după ce procurorii DNA au deschis o anchetă pentru luare de mită în legătură cu campania sa electorală din 2025 pentru Primăria Capitalei.
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