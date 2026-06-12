Premierul desemnat al României și-a prezentat programul de guvernare, în exclusivitate, în presa străină

Sursă: realitatea.net

Premierul desemnat, Eugen Tomac, și-a prezentat programul de guvernare pentru România în exclusivitate, în presa străină. Tomac, europarlamentar din 2019, a promis că statul va sprijini sectorul privat, nu se va mai „război” cu antreprenorii și va genera o creștere economică capabilă să producă bunăstare, care să fie împărțită cu românii aflați în dificultate.

Europarlamentarul mandatat să scoată România dintr-o criză politică în spirală nu va da înapoi în privința necesității unor măsuri de austeritate dureroase. Cu ceasul ticăind înaintea unui termen-limită decisiv pentru obținerea sprijinului Parlamentului, prim-ministrul desemnat al României, Eugen Tomac, și-a prezentat programul de guvernare în exclusivitate pentru POLITICO .

Tomac, europarlamentar din 2019, a promis că statul va sprijini sectorul privat, nu se va mai „război” cu antreprenorii și va genera o creștere economică capabilă să producă bunăstare, care să fie împărțită cu românii aflați în dificultate. Totuși, deși a recunoscut că multe comunități mai puțin înstărite au simțit deja impactul recentelor tăieri drastice din cheltuielile publice și al taxelor mai mari, el a subliniat că programul de austeritate al predecesorului său, menit să reducă deficitul bugetar istoric al țării, trebuie să continue.

Eugen Tomac este nominalizarea președintelui Nicușor Dan pentru a forma un nou guvern tehnocrat, după prăbușirea coaliției de centru a premierului Ilie Bolojan, luna trecută. Conform Constituției României, Tomac are termen până pe 14 iunie să își prezinte Cabinetul și programul în fața Parlamentului pentru aprobare. Până în prezent, el a fost deja respins de partidul liberal al lui Bolojan, al treilea grup ca mărime din legislativ.

Alte două partide majore — Partidul Social Democrat (PSD), cel mai mare grup din Parlament, și Uniunea Salvați România (USR) — nu au anunțat încă oficial dacă vor susține sau nu administrația tehnocrată a lui Tomac. Dacă acesta nu va reuși să obțină sprijinul parlamentar, România se va confrunta cu o incertitudine și mai mare. Analiștii au avertizat că o perioadă prelungită de agitație ar pune în pericol stabilitatea economică a țării, pe fondul temerilor privind o retrogradare din partea agențiilor de rating financiar. În plus, presiunea crește din cauza unui termen-limită în luna august pentru livrarea reformelor necesare deblocării a aproximativ 11 miliarde de euro — fonduri europene vitale prin măsurile de redresare post-COVID.

În același timp, austeritatea și tulburările politice au alimentat ascensiunea partidului de extremă dreaptă Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), care conduce în prezent în sondajele naționale. Într-un schimb de replici în scris cu POLITICO, Tomac și-a explicat pe larg misiunea.

Țintele macroeconomice și relația cu agențiile de rating

POLITICO: Cum plănuiți să liniștiți piețele financiare și agențiile de rating cu privire la perspectivele economice ale României?

Eugen Tomac: Livrând exact ceea ce spunem că vom livra, după un calendar pe care oricine îl poate verifica. Bugetul pentru 2026 se închide cu un deficit de 6,2%, în scădere de la 7,6% în 2025. România s-a angajat să ajungă la 5,1% în 2027. Această traiectorie este indiscutabilă . Nu vor exista taxe noi pe muncă sau pe capitalul productiv. În schimb, vom continua să restructurăm partea de cheltuieli.

În paralel, vom restabili un dialog instituționalizat și permanent cu mediul de afaceri, deoarece politicile fiscale volatile de după 2022 ne-au costat credibilitatea și nu vom repeta acea greșeală. Pentru agenții, contează trei ancore externe: faza finală a PNRR, facilitatea SAFE [programul UE de împrumuturi pentru apărare] și aderarea la OCDE. Să le atingem pe acestea trei la timp este, sincer, mai important pentru spread-urile noastre decât orice angajament retoric pe care l-aș putea face în acest interviu.

Ecuația sprijinului politic și protecția persoanelor vulnerabile

POLITICO: Cum veți menține PSD-ul de partea dumneavoastră în timp ce implementați reforme fiscale pentru reducerea deficitului bugetar?

Eugen Tomac: Voi lucra cu fiecare forță parlamentară pro-europeană care acceptă aritmetica bugetară. Discuția onestă cu PSD este aceeași discuție pe care o voi avea cu oricare alt partid: nu există spațiu pentru o nouă expansiune fiscală.

Asta nu înseamnă că îi uităm pe cetățenii vulnerabili sau pe pensionari. Puținele resurse pe care le putem economisi prin responsabilitate fiscală vor merge în această direcție. Oamenii mai puțin înstăriți din România au fost afectați de încetinirea economiei, de disciplina fiscală extrem de necesară și de pierderea avantajului nostru competitiv, alături de prețurile mai mari la energie venite din șocuri și crize externe suprapuse. Situația lor nu va fi la coada listei mele; vom găsi toate căile posibile pentru a-i sprijini. În același timp, trebuie să încurajăm antreprenoriatul și sectorul privat. Acolo se produce bunăstarea, iar cu cât avem mai multă bunăstare, cu atât putem redistribui mai mult către cei mai puțin avuți.

Diferențele față de viziunea Cabinetului Bolojan

POLITICO: În ceea ce privește reformele fiscale și economice, prin ce se va diferenția programul dumneavoastră de cel al lui Ilie Bolojan?

Eugen Tomac: Pe traiectoria fiscală și pe ancorele europene există o continuitate deplină. Calea de reducere a deficitului este aceeași. Acestea nu sunt prioritățile lui Bolojan sau ale lui Tomac, ci sunt obiective naționale și priorități pentru România. Piețele și partenerii au nevoie de această continuitate și o vor primi.

Unde veți vedea diferența este la nivel de accente. În primul rând, vom avea o poziție fără echivoc pro-sector privat: statul încetează să se mai „războiască” cu antreprenorii. Vom organiza o consultare instituțională permanentă cu mediul de afaceri, vom publica un inventar public al fiecărei autorizații cerute pentru orice activitate comercială și le vom elimina pe cele care nu au nicio utilitate.

În al doilea rând, vom impune un impuls mult mai agresiv pe digitalizare și pe eliminarea barierelor birocratice pentru cetățeni și antreprenori. În al treilea rând, antreprenoriatul este încadrat explicit ca un instrument de dezvoltare rurală, nu doar ca o poveste urbană. Un sat cu 10 antreprenori este un sat care trăiește; un sat fără niciunul este un sat care moare. Guvernul meu se va concentra, de asemenea, pe accelerarea proiectelor energetice, fie ele de stat sau publice. Mai multă energie înseamnă energie mai ieftină. Și, în cele din urmă, trebuie să ne îmbunătățim piețele de capital. Europa are nevoie de o îmbunătățire a piețelor sale de capital, iar eu mă voi asigura că România își joacă rolul aici.

Mobilizarea pentru fondurile europene: „Va fi o vară fierbinte”

POLITICO: Cum vă veți asigura că România respectă termenul-limită de 31 august pentru reformele cheie și deblocarea fondurilor UE?

Eugen Tomac: Trei lucruri ne vor ajuta să ajungem acolo. Mai întâi, presiune maximă pe contractori și pe autorități pentru a finaliza proiectele până la 31 august. Va fi o vară fierbinte. Nu ne putem permite vacanțe în timp ce România pierde bani. Voi fi necruțător cu oricine nu depune efortul necesar.

În al doilea rând, nouă jaloane de reformă încă trebuie adoptate ca legislație primară pentru a ne asigura că nu se pierde niciun euro. Unele sunt dificile din punct de vedere politic. Mă aștept ca Parlamentul să facă ceea ce partidele pro-europene și-au asumat deja și să le adopte. Dacă Parlamentul nu va acționa, guvernul meu va folosi toate instrumentele pe care le are la dispoziție, inclusiv ordonanțele de urgență, acolo unde cadrul legal o permite.

În al treilea rând, voi conduce personal orice negociere majoră cu Comisia Europeană. Perioada petrecută în Parlamentul European și relațiile construite acolo sunt un atu pe care România ar trebui să îl folosească — și intenționez să îl folosesc.

Combaterea populismului și bariera în fața extremismului

POLITICO: Vedeți riscul ca o rigoare fiscală sporită, aplicată de o administrație „tehnică”, să crească neîncrederea alegătorilor în politică și să alimenteze sprijinul pentru extrema dreaptă populistă?

Eugen Tomac: Da, riscul este real și îl iau în serios. Rigoarea fiscală percepută ca fiind nedreaptă — cea care îl atinge mai întâi pe cetățean și la urmă pe cel privilegiat — hrănește extremismul. Prin urmare, prima sarcină a acestui guvern este să se asigure că ordinea este inversată. Statul își plătește partea corectă înainte ca cetățeanul să plătească ceva nou.

Mai este un punct profund aici. Alegătorii români nu sunt, în majoritatea lor, împotriva Europei sau împotriva responsabilității. Sunt pur și simplu epuizați să li se spună un lucru în campaniile electorale și exact opusul a doua zi. Un guvern tehnic care spune exact ce va face, în termeni calendaristici preciși, și apoi face acel lucru, este cel mai puternic răspuns la cinismul cu care s-a hrănit extrema dreaptă populistă. Dacă ne atingem ancorele europene și cetățenii văd, în fiecare lună, ceva concret realizat — o grădiniță deschisă, un kilometru de autostradă inaugurat, un voucher de energie sosit la timp, un spital predat — dividendul politic al acelei realizări este exact anticorpul împotriva extremismului.

POLITICO: Veți lucra cu partidul de extremă dreaptă AUR, dacă va fi necesar, pentru a trece legi?

Eugen Tomac: Respect opinia și votul fiecărui cetățean român. Într-o democrație, fiecare este liber să voteze conform convingerilor sale. Cu toate acestea, nu voi accepta niciodată și nu voi înțelege partidele politice care acționează împotriva interesului național al României, iar AUR a dat dovadă de un astfel de comportament în repetate rânduri.

Securitatea națională, corupția și poziția de premier

POLITICO: Aveți planuri pentru a combate corupția din politică?

Eugen Tomac: Împărtășesc pe deplin viziunea președintelui Nicușor Dan conform căreia corupția este un risc la adresa securității naționale și, pentru prima dată, este menționată oficial ca atare în Strategia Națională de Apărare. Corupția slăbește statul și erodează încrederea dintre cetățeni și instituțiile publice. Prin urmare, consolidarea instituțiilor, transparența în cheltuirea banilor publici, digitalizarea serviciilor publice și o responsabilitate clară sunt esențiale.

POLITICO: Mai trebuie statul să facă mai mult pentru a le explica alegătorilor ce s-a întâmplat la alegerile prezidențiale anulate din 2024?

Eugen Tomac: Cred că faptele sunt clare. Un candidat a încălcat legea electorală românească și a beneficiat de un avantaj semnificativ în fața celorlalți candidați. Desigur, cetățenii au dreptul să cunoască și să înțeleagă raționamentul din spatele unor decizii instituționale majore. Cred că raportul complet privind anularea alegerilor, odată ce va fi publicat, va ajuta la clarificarea acestor chestiuni.

POLITICO: Veți demisiona din funcția de europarlamentar sau veți continua cu ambele roluri?

Eugen Tomac: Cele două poziții sunt incompatibile. Dacă voi fi confirmat de Parlament în funcția de prim-ministru, îmi voi dedica întreaga atenție și energie conducerii guvernului.

POLITICO: Cât timp sperați să slujiți ca prim-ministru?

Eugen Tomac: Obiectivul meu nu este legat de durata mandatului, ci de livrarea de rezultate.

POLITICO: Care este cel mai mare obstacol în calea succesului dumneavoastră ca prim-ministru?

Eugen Tomac: Nu obișnuiesc să gândesc în termeni de obstacole. Prefer să gândesc în termeni de obiective și responsabilități. Și, de regulă, îmi respect angajamentele pe care mi le iau.

POLITICO: Ce sperați să realizați până la sfârșitul mandatului dumneavoastră?

Eugen Tomac: O Românie mai puternică, în care propriul popor să aibă din nou încredere.