Rusia scoate de la naftalină o tactică veche de peste 100 de ani pentru a păcăli dronele Ucrainei

Pe frontul din Ucraina, unde dronele și inteligența artificială au devenit unele dintre cele mai importante arme ale războiului modern, armata rusă pare să fi ales o soluție inspirată din trecut. Imagini apărute recent arată camioane și vehicule militare rusești acoperite cu modele alb-negru neobișnuite, asemănătoare dungilor de zebră.

Deși la prima vedere par simple scheme de vopsire ciudate, specialiștii susțin că acestea au un rol precis: să îngreuneze identificarea vehiculelor de către dronele kamikaze controlate cu ajutorul inteligenței artificiale. Metoda nu este însă una nouă, ci are o istorie care începe în timpul Primului Război Mondial.

Camioane transformate în „zebre” pe câmpul de luptă

Fotografiile cu vehicule Kamaz și Ural vopsite în modele geometrice haotice au stârnit numeroase comentarii în mediul online. Spre deosebire de camuflajul clasic, care încearcă să ascundă un obiect, această tehnică urmărește altceva.

Modelele contrastante nu au rolul de a face vehiculul invizibil pentru oameni. Dimpotrivă, ele sunt extrem de vizibile. Scopul este însă să creeze dificultăți sistemelor automate de recunoaștere utilizate de dronele moderne.

În contextul în care Ucraina folosește tot mai des drone de atac capabile să identifice și să urmărească ținte cu ajutorul inteligenței artificiale, armata rusă încearcă să complice procesul de detectare și clasificare a vehiculelor sale.

O invenție din 1917 reapare pe frontul secolului XXI

Tehnica poartă numele de „Dazzle” și a fost dezvoltată în anul 1917 de artistul naval britanic Norman Wilkinson.

La vremea respectivă, scopul nu era ascunderea navelor, ci inducerea în eroare a submarinelor germane care încercau să estimeze direcția, viteza și dimensiunea țintelor observate prin periscop.

Blocurile geometrice și contrastele puternice făceau dificilă evaluarea exactă a traiectoriei unei nave. Astfel, echipajele submarinelor puteau calcula greșit momentul și direcția lansării torpilelor.

La mai bine de un secol distanță, aceeași idee este readaptată pentru un război dominat de algoritmi, senzori și drone autonome.

Ucrainenii nu par impresionați

Militarii ucraineni susțin însă că noua strategie nu le va schimba planurile pe câmpul de luptă.

Maiorul Mykola Kolesnyk, comandantul Regimentului 422 Sisteme Fără Pilot „Luftwaffe” din cadrul Corpului 17 al Armatei Ucrainei, a transmis că vehiculele rusești vor continua să fie vizate indiferent de modul în care sunt vopsite.

„Vom lovi aceste zebre, struți, rinoceri, orice aleg să se picteze. Declar cu toată responsabilitatea că acest lucru nu ne va împiedica în niciun fel să distrugem această tehnică dacă este vopsită astfel”, a afirmat ofițerul ucrainean.

Specialiștii cred că metoda ar putea funcționa, cel puțin o perioadă

Nu toți experții resping însă ideea.

Todd E. Humphries, specialist în domeniul aerospațial și al inteligenței artificiale, consideră că acest tip de camuflaj ar putea crea probleme reale anumitor sisteme automate de identificare a țintelor.

Potrivit acestuia, modelele geometrice pot influența modul în care algoritmii interpretează imaginile și pot reduce temporar eficiența unor sisteme bazate pe rețele neuronale.

Totuși, avantajul ar putea fi unul limitat în timp. Pe măsură ce sistemele de inteligență artificială sunt antrenate cu noi imagini și exemple, acestea pot învăța să recunoască și vehiculele acoperite cu astfel de modele.

Problema pe care „Dazzle” nu o poate rezolva

Chiar dacă schema de camuflaj ar reuși să încurce dronele complet autonome, Rusia se confruntă cu o dificultate pe care dungile alb-negru nu o pot elimina.

O mare parte dintre dronele ucrainene sunt operate direct de oameni, care controlează aparatele în timp real și aleg manual țintele.

În aceste situații, eficiența unui camuflaj conceput pentru a păcăli algoritmii devine mult mai redusă, deoarece decizia finală aparține operatorului aflat în spatele ecranului.

Astfel, pe frontul din Ucraina se conturează o imagine neobișnuită: o tehnologie militară inspirată din Primul Război Mondial este folosită pentru a contracara una dintre cele mai moderne amenințări ale secolului XXI, dronele ghidate de inteligență artificială.