Tomac reacționează, după ce USR i-a închis ușa în nas: „Își anulează propriul discurs”

Șansele de învestire ale Guvernului propus de Eugen Tomac au primit o nouă lovitură după ce Uniunea Salvați România a anunțat oficial că nu va susține cabinetul în Parlament. Reacția premierului desemnat nu a întârziat să apară, acesta acuzând formațiunea condusă de Dominic Fritz că renunță tocmai la principiile pe care le-a promovat ani la rând în spațiul public.

Deși pierde sprijinul unui partid despre care spune că a susținut constant ideea reformei și a profesionalizării administrației, Tomac afirmă că nu renunță la încercarea de a obține majoritatea necesară și continuă negocierile cu parlamentarii până în ziua votului.

Tomac: USR respinge exact ceea ce a cerut ani de zile

Premierul desemnat susține că decizia USR este dificil de înțeles în contextul mesajelor promovate de partid în ultimii ani.

Potrivit lui Eugen Tomac, cabinetul pe care îl propune este format din profesioniști proveniți din domenii diverse, oameni care au acceptat să lase deoparte activitățile lor pentru a ocupa funcții guvernamentale într-un moment complicat pentru România.

„Consider că USR își anulează propriul discurs, pentru că ani de zile au solicitat reforme, ministere conduse de profesioniști, iar eu am venit în fața acestor partide cu o echipă formată din oameni foarte bine pregătiți, oameni care au acceptat să-și lase activitatea lor deoparte și să se pună în slujba binelui comun”, spune Tomac.

În opinia sa, refuzul de a susține un executiv format din specialiști intră în contradicție cu obiectivele pe care USR le-a prezentat constant electoratului.

Guvernul pierde sprijin, dar Tomac nu renunță

Anunțul USR complică și mai mult ecuația parlamentară pentru premierul desemnat, mai ales în condițiile în care și PNL a transmis anterior că nu va vota actuala formulă guvernamentală.

Cu toate acestea, Eugen Tomac afirmă că nu consideră lupta pierdută și spune că beneficiază în continuare de susținerea unui număr important de parlamentari.

El le-a mulțumit celor peste 200 de aleși care și-au exprimat încrederea în proiectul său și a precizat că va continua discuțiile politice pentru a atrage sprijin suplimentar înaintea votului decisiv din Legislativ.

Negocieri până în ultimul moment

Întrebat pe ce majoritate se bazează în condițiile în care două partide importante au anunțat că nu îi vor susține cabinetul, Tomac a declarat că poartă permanent dialoguri cu parlamentari din mai multe zone politice.

Premierul desemnat spune că mizează pe aleșii care împărtășesc aceeași viziune privind direcția europeană a României și consolidarea instituțiilor statului.

„Cu oameni care cred într-o Românie europeană, într-o Românie puternică, ancorată în relația transatlantică, în oameni care își doresc instituții funcționale, transparente, cu oameni integri, bine pregătiți, bine intenționați și evident că este obligația mea să continui acest dialog în fiecare zi, până în clipa în care voi merge în Parlament”, a spus el.

Miza votului din Parlament crește de la o zi la alta

Refuzul USR vine într-un moment sensibil pentru Eugen Tomac, care încearcă să adune susținerea necesară pentru învestirea Guvernului înainte de prezentarea oficială a programului de guvernare și a formulei finale a cabinetului.

În ciuda obstacolelor apărute în ultimele zile, premierul desemnat susține că va continua negocierile până în ultimul moment și că rămâne convins că poate construi o majoritate capabilă să voteze noul Executiv.

Pentru moment însă, după decizia USR, drumul spre Palatul Victoria pare mai dificil ca oricând pentru Eugen Tomac.