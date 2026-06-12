O nouă filială AUR prinde viață în Dâmbovița. De astăzi, partidul este prezent și în comuna Brezoaele

Articol scris de Scris de Realitatea.NET

Sursă: Realitatea PLUS

Liderul AUR, George Simion, a declarat în cadrul unei vizite în localitatea Brezoaele că satele țării au fost uitate de mult prea mult timp de puterea de la București. Acesta a evidențiat energia și dorința de schimbare a localnicilor, promițând că va lupta împotriva unui sistem politic care a încetat să mai vadă problemele reale ale omului simplu.

„Le mulțumesc tuturor localnicilor din Brezoaele care au venit în număr mare și ne-au primit cu atâta deschidere. Ați simțit energia, ați văzut că oamenii vor altceva! Mesajul meu pentru comunitate a fost și rămâne clar: satele românești au fost uitate prea mult timp de la București, au fost lăsate în paragină de un sistem care nu mai vede omul de rând. MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026

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