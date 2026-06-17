Donald Trump, în timpul summitului G7: „Eu sunt șeful”. Cum au reacționat ceilalți lideri

Publicat 17 iun. 2026, 15:50 Actualizat 17 iun. 2026, 15:53

Președintele SUA, Donald Trump, le-a spus șefilor de state și de guverne reuniți miercuri în Franța, la Evian, la summitul G7, că el este „șeful”, într-o remarcă făcută pe un ton aparent glumeț, care a stârnit râsete în rândul liderilor prezenți, relatează Le Figaro.

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