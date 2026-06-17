Donald Trump, în timpul summitului G7: „Eu sunt șeful”. Cum au reacționat ceilalți lideri

Președintele SUA, Donald Trump, le-a spus șefilor de state și de guverne reuniți miercuri în Franța, la Evian, la summitul G7, că el este „șeful”, într-o remarcă făcută pe un ton aparent glumeț, care a stârnit râsete în rândul liderilor prezenți, relatează Le Figaro.
”Eu sunt șeful”
Ajuns ultimul la o reuniune de lucru dedicată dezvoltării internaționale, Trump s-a oprit pentru scurt timp la capătul mesei, unde erau deja așezați ceilalți lideri, și le-a spus: „I am the boss” („Eu sunt șeful”), înainte de a-și ocupa locul zâmbind larg.
Ulterior, liderul de la Casa Albă i-a strâns în trecere mâna preşedintelui Emmanuel Macron, care l-a întrebat, în engleză, ce mai face.
La un moment dat, preşedintele american, obişnuit, ca mulţi dintre compatrioţii săi, să dea aerul condiţionat la maximum, s-a plâns că este "prea cald" în sala de şedinţe.
De la sosirea sa luni la Evian (Franţa) pentru summitul G7, Donald Trump, care de obicei nu prea apreciază aceste formate multilaterale, s-a arătat destul de conciliant, fiind, ce-i drept, tratat cu atenţie de omologii săi.
Cunoscut mai degrabă pentru faptul că ignoră comunicatele comune, ba chiar le denunţă după semnare, aşa cum a făcut-o cândva în Canada în timpul primului său mandat, de data aceasta el a acceptat chiar să ratifice un text comun privind Ucraina.
Liderii G7 s-au "angajat să intensifice presiunile exercitate asupra economiei de război a Rusiei"
Germania, Canada, Statele Unite, Franţa, Italia, Japonia şi Regatul Unit s-au "angajat să intensifice presiunile exercitate asupra economiei de război a Rusiei" prin sancţiuni ce vizează în special exporturile sale de hidrocarburi. De asemenea, au convenit "să sporească furnizarea de capacităţi de apărare aeriană, de sisteme şi de interceptori suplimentari, precum şi de capacităţi cu rază lungă de acţiune".
Declaraţia salută, de asemenea, acordul dintre Statele Unite şi Iran, "obţinut sub conducerea fermă a preşedintelui Donald Trump", o menţiune care l-a încântat cu siguranţă pe miliardarul republican. Acesta a acceptat să-şi prelungească şederea în Franţa pentru a lua cina miercuri seara la Versailles cu Emmanuel Macron, într-un decor fastuos, aşa cum îi place lui.