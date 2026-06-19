Bătălie uriașă pe bugetul UE. Fondurile de coeziune blocate în dispute care vizează direct România

Scris de Iulian Budusan Publicat: 19 iun. 2026, 11:34

Uniunea Europeană se pregătește pentru un adevărat război financiar, miza fiind viitorul buget multianual al blocului comunitar. În timp ce marile economii contributoare cer tăieri drastice și o disciplină fiscală mult mai severă, o coaliție de state din care fac parte România, Polonia, Grecia și Portugalia duce o luptă strânsă pentru a bloca reducerea fondurilor de coeziune și a subvențiilor agricole, vitale pentru proiectele lor de dezvoltare.

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