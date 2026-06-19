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Bolidul de 700.000 de euro al lui Mirel Rădoi, ridicat de polițiști
Bolidul lui Mirel Rădoi
Publicat19 iun. 2026, 18:30
SursăRealitatea PLUS
Mirel Rădoi a rămas fără bolidul de 700.000 de euro. Mașina de lux a fost ridicată de polițiști chiar în Capitală, iar momentul a fost surprins de trecători.
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