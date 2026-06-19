Realitatea.NET
Monden· 1 min citire

Bolidul de 700.000 de euro al lui Mirel Rădoi, ridicat de polițiști

Bolidul lui Mirel Rădoi

Bolidul lui Mirel Rădoi

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 iun. 2026, 18:30
SursăRealitatea PLUS

Mirel Rădoi a rămas fără bolidul de 700.000 de euro. Mașina de lux a fost ridicată de polițiști chiar în Capitală, iar momentul a fost surprins de trecători.

Oamenii legii i-au ridicat bolidul lui Mirel Rădoi

Potrivit martorilor, bolidul ar fi fost parcat într-un loc nepermis din cartierul Dorobanți, iar autoritățile din Capitală au dispus ridicarea autoturismului.

Mașina, complet albă la exterior, are un interior spectaculos, cu o combinație de materiale albe, albastre și negre, și este un model rar chiar și la nivel european.

Ajuns la 45 de ani, Mirel Rădoi este cunoscut ca fiind un pasionat de mașini scumpe și un adevărat colecționar de bolizi de lux.

Deocamdată nu se știe dacă acesta și-a recuperat „bijuteria” pe patru roți, însă amenda poate să ajungă până la o mie de lei.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

Mirel Radoi

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Monden

Mai Multe