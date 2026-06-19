Bolidul de 700.000 de euro al lui Mirel Rădoi, ridicat de polițiști

Publicat 19 iun. 2026, 18:30 Sursă Realitatea PLUS

Mirel Rădoi a rămas fără bolidul de 700.000 de euro. Mașina de lux a fost ridicată de polițiști chiar în Capitală, iar momentul a fost surprins de trecători.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre Mirel Radoi