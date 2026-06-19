Viceprimarul comunei Gogoșari, inculpat într-un dosar de delapidare și comercializare ilegală de pește. Percheziții la Primărie și noi acuzații formulate de anchetatori

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iun. 2026, 19:47

Viceprimarul comunei Gogoșari, județul Giurgiu, a devenit oficial inculpat într-un dosar penal care vizează infracțiuni de delapidare și comercializare fără drept a peștelui. Decizia vine după perchezițiile desfășurate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice la sediul Primăriei Gogoșari, într-o anchetă coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu.

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