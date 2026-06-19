Viceprimarul comunei Gogoșari, inculpat într-un dosar de delapidare și comercializare ilegală de pește. Percheziții la Primărie și noi acuzații formulate de anchetatori

Viceprimarul comunei Gogoșari, județul Giurgiu, a devenit oficial inculpat într-un dosar penal care vizează infracțiuni de delapidare și comercializare fără drept a peștelui. Decizia vine după perchezițiile desfășurate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice la sediul Primăriei Gogoșari, într-o anchetă coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu.
Percheziții la Primăria Gogoșari într-un dosar de criminalitate economică
Anchetatorii au descins la sediul administrației locale din comuna Gogoșari pentru a ridica documente și alte probe relevante într-un dosar care vizează presupuse fapte de delapidare și activități comerciale desfășurate fără respectarea prevederilor legale, arată Breaking News Giurgiu.
În urma verificărilor și a percheziției efectuate, polițiștii au ridicat mai multe înscrisuri și bunuri considerate importante pentru stabilirea situației de fapt.
Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu, acțiunea a fost desfășurată sub coordonarea procurorului de caz, cu sprijinul specialiștilor criminaliști.
Daniel Tonca a dobândit calitatea de inculpat
Conform datelor strânse până în acest moment de anchetatori, un bărbat în vârstă de 49 de ani, identificat ca fiind viceprimarul comunei Gogoșari, Daniel Tonca, este suspectat că ar fi utilizat în interes personal un autoturism aflat în patrimoniul instituției publice.
Oamenii legii susțin că presupusele fapte s-ar fi desfășurat în perioada 2025 – prezent, iar folosirea autovehiculului ar fi avut loc fără drept și în afara atribuțiilor de serviciu.
Ca urmare a probatoriului administrat, procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale, iar viceprimarul a dobândit oficial calitatea de inculpat în dosar.
Acuzații privind comercializarea fără documente a peștelui
Pe lângă suspiciunile de delapidare, ancheta vizează și activități de comercializare a peștelui fără documente de proveniență.
Potrivit polițiștilor, în perioada februarie – mai 2026, inculpatul ar fi vândut pește fără a putea prezenta actele necesare care să ateste proveniența legală a produselor.
Aceste aspecte fac obiectul cercetărilor pentru infracțiunea de comercializare fără drept a peștelui, anchetatorii urmărind să stabilească amploarea activității și eventualele prejudicii generate.
Ancheta continuă sub coordonarea procurorilor
Reprezentanții IPJ Giurgiu au precizat că investigațiile sunt în plină desfășurare, iar toate circumstanțele cazului urmează să fie clarificate în perioada următoare.
În funcție de concluziile anchetei și de probele administrate, procurorii vor decide măsurile legale care se impun în acest dosar.