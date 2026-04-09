Acuzațiile procurorilor

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș, edilul este suspectat că, în cursul anului 2023, ar fi utilizat în mod repetat autoturismele aparținând instituției publice în interes personal sau pentru membri ai familiei.

Anchetatorii susțin că deplasările ar fi avut loc în mai multe zile din lunile aprilie și mai, între municipiul Baia Mare și localitățile Ieud și Finteușu Mare. Distanța totală parcursă în aceste drumuri ar fi fost de aproximativ 620 de kilometri.

Conform rechizitoriului, mașinile de serviciu ar fi fost conduse fie de edil, fie de șoferul instituției, la solicitarea directă a acestuia.

Prejudiciu adus instituției

Procurorii afirmă că folosirea autoturismelor în scop personal ar fi generat un prejudiciu pentru bugetul municipiului Baia Mare, având în vedere consumul de combustibil și uzura mijloacelor de transport.

În acest context, faptele sunt încadrate la delapidare în formă continuată, având în vedere caracterul repetitiv al utilizării bunurilor publice.

Dosarul, pe rolul instanței

Cazul a fost înaintat Judecătoriei Baia Mare, unde urmează să fie analizat de magistrați. Procesul va stabili dacă acuzațiile formulate de procurori se confirmă și ce măsuri vor fi dispuse.

Până la o decizie definitivă a instanței, primarul beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform legii.