Premierul Pakistanului, Shehbaz Sharif, a făcut un apel public către Washington să prelungească termenul cu încă două săptămâni, argumentând că negocierile diplomatice „progresează constant” și ar putea produce rezultate concrete dacă li se oferă timp suplimentar.

Sharif a cerut și Iranului să redeschidă Strâmtoarea Hormuz pentru aceeași perioadă, ca gest de bunăvoință, și a îndemnat toate părțile să respecte un armistițiu temporar.

În Europa, președintele Emmanuel Macron a convocat pentru miercuri dimineață un Consiliu de Apărare și Securitate Națională dedicat situației din Iran și Orientul Mijlociu, semn al îngrijorării crescânde față de posibilele consecințe ale unei intervenții militare americane.

Între timp, în Iran, agenția Fars relatează că numeroși angajați ai centralelor electrice au rămas voluntar la post marți seară, în contextul în care infrastructura energetică a țării a fost menționată printre potențialele ținte ale unor lovituri americane. Inclusiv foști angajați pensionați s-au oferit să revină temporar în centrale pentru a sprijini continuitatea rețelei naționale.