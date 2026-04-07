„Libertatea presei nu e un moft”

În mesajul său, Viorel Cataramă a subliniat că libertatea presei reprezintă un pilon fundamental al unei societăți funcționale, nu un privilegiu acordat de stat.

„Libertatea presei nu e un moft. Nu e un favor acordat de stat. Este fundația pe care stă o economie sănătoasă și o democrație reală”, transmite acesta, criticând decizia CNA și efectele pe termen lung pe care le-ar putea avea asupra societății.

El consideră că măsura luată împotriva Realitatea Plus, indiferent de conținutul editorial al postului, reprezintă „un semnal extrem de periculos” pentru întreaga societate.

Critici privind dublul standard

Viorel Cataramă ridică și problema aplicării inegale a regulilor, susținând că există companii cu datorii mult mai mari care nu sunt sancționate similar.

„În România există companii cu datorii de zeci și sute de milioane la stat care funcționează liniștite. Dar o televiziune incomodă este scoasă din joc. Asta nu mai este reglementare. Este selecție”, afirmă acesta.

În opinia sa, această „selecție” reprezintă o linie roșie într-o democrație, sugerând că aplicarea selectivă a legii poate duce la abuzuri și la pierderea încrederii în instituții.

Avertisment privind viitorul economic și democratic

Omul de afaceri leagă direct libertatea de exprimare de stabilitatea economică și de încrederea investitorilor.

„Fără reguli clare și aplicate egal, fără încredere în instituții, fără libertate de exprimare, nu există investiții, nu există stabilitate, nu există viitor”, susține Viorel Cataramă.

Acesta avertizează că astfel de decizii pot crea un precedent periculos: dacă astăzi este vizat un post de televiziune, mâine ar putea urma altele.

„Azi închizi un post TV pentru datorii relativ mici. Mâine, pe cine mai alegi?”, întreabă retoric omul de afaceri.

Apărarea vocilor incomode

Viorel Cataramă insistă asupra ideii că libertatea de exprimare trebuie apărată în mod special pentru vocile incomode sau critice.

Libertatea presei și democrația merg mână în mână. Nu le poți separa fără să distrugi ambele. Dacă una cade, cealaltă devine o simplă iluzie. Nu trebuie să fii de acord cu ce spune un post ca să-i aperi dreptul de a vorbi. Din contră: exact vocile incomode trebuie protejate primele. Pentru că atunci când dispar ele, următorii suntem noi. Cei care cred că au câștigat azi prin această decizie ar trebui să se gândească serios: ce fel de țară construim, dacă răspunsul la critică este închiderea microfonului?”, a scris omunl de afaceri pe pagina sa de socializare.

Mesaj politic și acuzații dure

În declarația sa, Viorel Cataramă a făcut și o serie de acuzații la adresa celor pe care îi consideră responsabili de decizie, afirmând că acestea ar recurge la măsuri restrictive atunci când consideră că interesele lor sunt în joc

„Cine a făcut acest lucru? Forțele care pompos se autointitulează pro-europene! Care nu ezită să suspende drepturile și libertățile atunci când interesele lor (neo-marxiste) o cer.

Nu e despre Realitatea Plus.

E despre direcția în care alunecăm.

Și nu e o direcție bună.”, a conchis Viorel Cataramă

