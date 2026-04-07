Mesajul Ancăi Alexandrescu, integral, cu corecturile de rigoare

„L-am cunoscut prin intermediiul tatălui meu și era un om extraordinar. Dincolo de faptul că era un profesionist, un om discret cu mult bun-simț, la fel și familia domniei sale și fiul său și nepoții săi. Oameni discreți, cu bun-simț. Am fost scandalizată de ceea ce am văzut zilele acestea, cum au intrat cu picioarele unii așa-ziși jurnaliști în viața lor. Sincere condoleanțe familiei îndurerate și cu siguranță că România va onora pe Mircea Lucescu așa cum merită.

Mai știu un lucru. Un jurnalist sportiv, un suveranist, de altfel, cu care m-am și contrazis anul trecut, mi-a spus că domnul Lucescu era un mare iubitor de România, un patriot adevărat, un suveranist, aș putea spune. Îmi pare nespus de rău și sunt tristă că prea mulți oameni de valoare se duc și în urmă rămân lucruri urâte, rele”, a afirmat Anca Alexandrescu.