Ion Cristoiu a afirmat că Realitatea era „singura televiziune de opoziție din România”, lucru care o făcea „periculoasă pentru sistem”.

Cristoiu a avertizat că închiderea unei televiziuni independente ar putea deschide calea unor acțiuni și mai grave, precum interzicerea partidelor politice sau marginalizarea vocilor incomode.

Analistul consideră că asemenea decizii reflectă o degradare vizibilă a statului de drept.

De asemenea, Ion Cristoiu a subliniat că închiderea Realității nu este doar un incident mediatic, ci „un semnal de alarmă major pentru presa liberă” și pentru „capacitatea societății de a reacționa în fața anormalului devenit normă”.

Ion Cristoiu: „Realitatea a fost penalizată și când ciripeau păsărelele”

„În primul rând, faceți o greșeală susținând că v-au interzis, că este interzis pentru că n-ați plătit amenzile. Nu, amenzile făceau parte din strategia de închidere a dumneavoastră. Ar trebui, dacă ne întoarcem acum, veți vedea că Realitatea a fost penalizată și când ciripeau păsărelele. De aici a pornit, nu că n-a plătit amenzi și vezi Doamne, trebuia să fie îngăduitoare. Nu, a fost o strategie și a crescut numărul amenzilor, este ceva asemănător cum i s-a întâmplat mie pe TikTok. Nu m-au interzis brusc.

„Era singura televiziune de opoziție din România”

Când respiram ceva, nu știu, ziceam, cântam deșteaptă-te române, să zicem, îmi dădeau o penalizare și era ultima. Deci asta eu cred că a fost o strategie a amenzilor care a ajuns în această fază în care au zis: "Da, n-au plătit amenzile." Și dacă le plăteați, tot vă închideau. Deci este, a fost un interes Realitatea cu minusurile și cu plusurile ei, știți foarte bine, eu sunt unul din oamenii care, deși colaborez, am avut obiecții în legătură cu stilul, cu conținutul, dar era singura televiziune de opoziție din România. Opoziție.

Celelalte sunt cu Nicușor Dan, împotriva lui Bolojan, cu Bolojan împotriva lui Nicușor Dan și toate cu sistemul împotriva poporului român. Deci din acest punct de vedere era clar că era o televiziune periculoasă și de ce acum?

Păi pentru același motiv pentru care s-a ridicat controlul judiciar lui Călin Georgescu, pentru că mersul la controlul judiciar dădea posibilitatea ca domnia sa să spună unele lucruri care deja se pare, așa ca și în cazul Realității, că nu mai trebuie spuse pentru că e în clocot cazanul și orice picătură face să crape cazanul sau ceaunul. Așa cred că este, deci și nu întâmplător a fost ales acum, că din '90 știu câte televiziuni au avut probleme și de regulă chiar și când era vorba de bani, organele erau îngăduitoare.

Păi nu știu, o să vină CNA și o să facă emisiunile, să recupereze în locul dumneavoastră. Vă mai dați-mi voie un mic comentariu, că e foarte important. În ultima vreme, începând cu anularea alegerilor, noi trăim o perioadă foarte periculoasă și iată și cu închiderea Realității și anume petrecerea imposibilului. Adică zice, nu se poate, mă, cum să anuleze alegerile, le-au anulat și acum dacă s-ar anula alegerile, lumea ar spune, asta e, este o chestiune extraordinară pentru popor. Se face faptul împlinit, da? Ăștia din presă care se bucură că au, zic ei că au scăpat de un concurent, ei nu știu că precedentul Realitatea e o victorie a sistemului din două puncte de vedere. Deja închiderea unei televiziuni nu va mai fi nici știre, sunteți de acord?

„Lucruri imposibile în democrație devin posibile ba chiar devin banalități”

Și în al doilea rând, este și o mâță arătată și cei de la televiziune ar trebui să se mai gândească pentru că dacă a închis Realitatea, care era televiziune de opoziție și într-un fel chiar periculos s-a închis, vă imaginați câte televiziuni, semi-televiziunile puterii. Așa că poate să închidă orice, dar încă o dată vă atrag atenția. Ca și la anularea alegerilor, ca și la scoaterea lui Călin Georgescu din cursă, observați o chestie înfricoșătoare.

Lucruri imposibile. Imposibile în democrație devin posibile ba chiar devin banalități. Și cum să închizi o televiziune? Când spuneai asta în anii '95-'96, spuneai, hai mă, nu se poate. Ei, uite, că o închide. Și în felul acesta se testează noi am mai discutat și fibra de revoltă a poporului român, ceva un ghicitor și pe asta, după asta o să ne dea alte și alte lucruri. Asta este grav în cazul în închiderii acestui post, pentru că era marcat chiar ca o televiziune de opoziție.

V-am spus, mai înainte, că s-a creat odată cu anularea alegerilor, când România a ieșit din orice parametru ai statului de drept, posibilitatea să se petreacă lucruri imposibile. Pentru că dumneavoastră o să spuneți acum românii, cum o să interzic un partid? Păi au interzis o televiziune. Deci asta este extraordinară această chestie diabolică. Deci poți să interzică și partide. Nu se va întâmpla nimic, va interzice unul, nu va interzice unul mare. Nu știu, pe al lui Șoșoacă, să dau un exemplu. Toate celelalte partide vor fi bucuroase, bine că am scăpat de Șoșoacă și apoi le vine lor rândul. Asta este foarte grav din acest punct de vedere, că se creează ceea ce părea imposibil, cum discutam noi, cum să fie război nuclear.

Să ne obișnuim cu acest lucru că așa cum pandemia ne-a obișnuit să stăm în casă, care dacă ai fi spus acum 20 de ani îți făceai cruce, și această închidere a Realității, după asta scoaterea lui Călin Georgescu din cursă de către BEC, după asta alte și alte lucruri din acestea în care nu știu, ca să fiu de actualitate, vă dau un singur exemplu la zi.”, a declarat Ion Cristoiu la Realitatea Plus.