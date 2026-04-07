Rareș Bogdan a transmis că închiderea unui post de televiziune nu poate fi considerată un motiv de satisfacție într-un stat democratic. În opinia sa, libertatea de exprimare presupune acceptarea criticii și chiar încurajarea acesteia, ca mecanism de corecție a derapajelor instituționale. El a subliniat că o societate sănătoasă este cea în care presa are libertatea de a critica puterea, fără teama de represalii.

„Despre închiderea Realitatea Plus

Închiderea unui post de televiziune nu poate fi un motiv de bucurie decât pentru un om care nu înțelege democrația. Democrația înseamnă și să fii criticat. Înseamnă chiar să încurajezi presa să te critice, pentru că așa este sănătos. Ca să nu derapezi. Ca să nu devii dictator.”, a scris Rareș Bogdan pe pagina sa de Facebook.

Europarlamentarul a făcut referire și la modelul american, unde există o diversitate extremă de opinii în mass-media, de la analiză riguroasă până la opinii controversate, uneori considerate exagerate. Cu toate acestea, susține că în Statele Unite decizia finală aparține publicului, nu instituțiilor care ar putea restrânge libertatea de exprimare.

„În SUA există pe posturile tv și multă demență, minciună, manipulare, dar nimeni nu se gândește măcar să le închidă. Mulți nebuni sau oameni sănătoși la cap, care critică puterea sau promovează efectul cizmelor de gumă asupra clarului de lună, își exprimă opiniile deoarece au libertatea de a o face. În America poți să spui orice la televizor, pentru că unicul judecător este publicul. Poți urmări posturi quality, pentru care verificarea informației este lege, posturi axate pe investigații, reportaje obiective, unde etica jurnalistică are valoare, sau poți să guști circ, delir cosmic, propagandă deșănțată, orice corespunde frustrărilor adânci sau strategiilor politice ale unor grupuri discrete”, a mai scris Rareș Bogdan.

Amintiri din 2016 și apărarea libertății presei

Rareș Bogdan a amintit și de un episod din 2016, când ANAF a somat televiziunea Antena 3 să elibereze sediul în termen de cinci zile. Deși era în relații de concurență directă cu postul respectiv, el spune că a ales să ia apărarea jurnaliștilor, considerând că statul de drept trebuie protejat indiferent de contextul politic sau de preferințele personale.

În opinia sa, principiile democratice nu trebuie aplicate selectiv, ci respectate în mod constant, chiar și atunci când nu sunt convenabile pentru anumite interese sau poziții politice.

„În iarna lui 2016, când ANAF a somat Antena 3 să evacueze sediile în 5 zile, am luat apărarea jurnaliștilor postului. Nu eram prieteni, eram și atacat, fiind în concurență directă. Dar să nu confundăm lucrurile! N-ar fi fost corect să nu fi reacționat atunci! Ori apărăm statul de drept, și atunci nu considerăm că democrația este un bufet suedez, din care iei doar ce îți place, ori ne asumăm că ne folosim de domnia legii doar când ne convine.”

Experiența personală la Realitatea TV

Europarlamentarul a invocat și experiența sa profesională, menționând că a lucrat timp de 12 ani la Realitatea TV. Potrivit acestuia, perioada respectivă i-a oferit libertate editorială și colaborarea cu profesioniști dedicați, care au contribuit la performanța postului.

El a subliniat că nu este obligatoriu să fii de acord cu linia editorială a unui post, însă suprimarea acestuia reprezintă un pas periculos pentru libertatea presei. În acest context, a reluat ideea că dreptul la opinie este universal și nu ar trebui condiționat de convingerile personale ale fiecăruia.

„La Realitatea TV am lucrat 12 ani. Am avut libertate de mișcare, am colaborat cu mulți profesioniști, am simțit ce înseamnă o echipă care face audiență deoarece își investește tot sufletul în telespectatori. Poți să nu îmbrățișezi politica lor editorială, ai libertatea asta, dar nu voi fi niciodată de acord cu suprimarea libertății de exprimare. Nu ne place? Este în regulă! Dar dacă într-o zi, cuiva i se va năzări să suprime alt post, unde aude numai lucruri pe care le detestă? „Nu sunt de acord cu ce spui, dar voi apăra până la moarte dreptul tău de a o spune” – oare unde am auzit asta?

Oameni buni, dreptul la opinie este universal, nu doar pentru cei care au aceleași convingeri ca noi!”, a mai scris politicianul român.

Controverse privind decizia CNA

Rareș Bogdan a contestat și motivele invocate pentru retragerea licenței. El a susținut că Realitatea Plus avea amenzile achitate la zi, conform certificatului fiscal, și a pus sub semnul întrebării explicația potrivit căreia decizia ar fi fost justificată de datorii din anul 2024.

În opinia sa, faptul că autoritățile ar fi acționat retroactiv ridică semne de întrebare și poate alimenta suspiciuni privind intențiile reale din spatele deciziei. El a calificat măsura drept una care ar putea avea implicații politice și care ar putea afecta încrederea în instituțiile statului.

„P.S. Ridicarea licenței este un pretext. Realitatea Plus are amenzile plătite la zi. O arată certificatul fiscal. Decizia de a-i ridica licența a fost luată deoarece în 2024 ar fi existat 6 luni în care nu au plătit amenzile. În acest moment nu am niciun motiv să cred ce spune CNA. De ce nu au intervenit atunci? De ce retroactiv? Ca să creeze și mai mult conflict? Lene? Frustrare? Prostie? Ticăloșie? Poate Bunul Dumnezeu vede, judecă, analizează. Așa cum arată azi decizia de închidere a Realității Plus, pare strict o răzbunare politică și va avea consecințe asupra ceea ce înseamnă democrația într-un stat UE.”

