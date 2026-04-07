Argumentele avocatului Realitatea Plus: „Ceea ce s-a întâmplat la CNA este complet abuziv”

„Teoretic ar trebui ca CNA să aibă în vedere aceste argumente suplimentare pe care noi le-am adus în discuție și anume existența unei hotărâri a Înaltei Curți de Casație și Justiție într-o speță similară, vorbim despre decizia 1487 din 20 din 2022, care tranșează exact această chestiune care a fost pusă în discuție și în fața Consiliului, respectiv aplicabilitatea dispozițiilor 57 din alineatul 1 din Legea audiovizualului.

Ceea ce s-a întâmplat astăzi la CNA, din punctul meu de vedere, este total, complet abuziv în cazul acestei decizii a Înaltei Curți de Casație, pentru că măsura este una excesivă în condițiile în care postul de televiziune a făcut dovada în timpul ședinței și anterior deciziei că a achitat toate amenzile, inclusiv cele din 2024,” a explicat avocatul Ioan Georgescu, într-o intervenție la Realitatea Plus.

„Impactul bugetar e semnificativ, iar CNA nu a ținut cont de nimic”

Întrebat despre cât de rapid ar putea fi depășit impasul, avocatul postului Realitatea Plus s-a arătat circumspect.

„Teoretic ar trebui să intre pe ordinea de zi de mâine (miercuri - N.R.), pentru că și mâine este ședință CNA și ar putea să fie repusă în discuție sancțiunea, însă practic am foarte mici așteptări din partea Consiliului, întrucât fiecare cerere pe care postul Realitatea cere rejudecarea unei sancțiuni pe care postul Realitatea a promovat-o către CNA a fost o formalitate din partea CNA-ului: rediscutarea. N-au ascultat și la revedere. N-au făcut absolut nimic. Adică nu au luat în considerare niciun argument suplimentar adus de noi.

A doua variantă este în instanță, în instanță de judecată, unde am cerut suspendarea actului administrativ și anularea actului administrativ, sperând să se judece într-un termen relativ scurt și instanța Curții de Apel București să țină cont de argumentele aduse de noi, de interesul public, până la urmă, al neînchiderii unui post de televiziune cu peste 300 de angajați.

Vă dați seama, într-o perioadă de criză, ce ar însemna să se lipsească bugetul statului de taxe și impozite aferente plății salariilor, taxe și impozite pe care postul, firma, societatea comercială care deține postul le plătește la stat și așa mai departe. Adică mi se pare că impactul bugetar e unul semnificativ, de care cei de la CNA nu au ținut cont,” a precizat avocatul Ioan Georgescu, într-o intervenție la Realitatea Plus.