Situația a avut loc la scurt timp după ce Consiliul Național al Audiovizualului a decis retragerea licențelor pentru posturile Realitatea TV și Gold FM, context care a amplificat tensiunile din mediul politic. În ședința de plen, după votul final, reprezentanții opoziției au cerut desființarea instituției, lansând acuzații dure, printre care și afirmația că „azi anulați vocea poporului, mâine o să anulați partide”.

Senatul a fost camera decizională pentru acest proiect, ceea ce înseamnă că inițiativa legislativă și-a încheiat parcursul parlamentar odată cu acest vot negativ.

AUR cere desființarea CNA: „responsabilitățile trebuie să treacă la justiție”

După votul din Senat, senatoarea Cristina Dumitrescu, vicepreședinte al grupului Alianța pentru Unirea Românilor, a intervenit în plen și a cerut desființarea Consiliul Național al Audiovizualului.

Aceasta a susținut că deciziile recente ale instituției au consecințe grave asupra libertății de exprimare, făcând referire directă la retragerea licențelor pentru cele două posturi media. În intervenția sa, senatoarea a afirmat:

„Au închis și Realitatea TV, au închis și Gold FM. Acolo unde se spune ce nu convine sistemului închidem. Nu mai vrem să dăm niciun fel de atribuții CNA-ului să mai emită tot felul de recomandări. Soluția e clară, CNA-ul trebuie să fie desființat pentru că nimeni nu poate să-i contrazică, ce spun ei devine literă de lege, iar responsabilitățile lor trebuie să treacă către justiție”, a declarat ea.

Critici dure din partea opoziției: acuzații de cenzură și „dictatură”

La rândul său, senatorul Clement Sava, membru al grupului PACE, a criticat decizia privind retragerea licențelor pentru Realitatea TV și Gold FM, susținând că aceasta reprezintă un pas periculos.

El a interpretat măsura drept o formă de limitare a libertății de exprimare și a afirmat:

„E un vot foarte clar împotriva cenzurii. După ce ați anulat alegerile, acum ați început să anulați televiziunile, radiourile și vocea poporului. Mâine o să anulați partide. Atenție, că abia a început. Amintiți-vă că în Republica Moldova că întâi au închis televiziune, pe urmă au interzis partide. O să băgați motive că nu sunt de partea voastră, că nu sunt proeuropene. Ce era împotriva Europei la Realitatea TV? Ce era împotriva Europei la Gold FM? Este începutul oficial al dictaturii în media și dacă nu reacționăm acum, mâine vor închide tot ce vor dori, vor închide inclusiv opozanții pe persoană fizică. Așa că Jos cenzura, Jos CNA-ul”, a spus el.

Proiectul de lege, respins

Inițiativa legislativă care a fost supusă votului în Senat prevedea modificări importante în ceea ce privește atribuțiile Consiliul Național al Audiovizualului. Pentru adoptare, proiectul avea nevoie de 67 de voturi favorabile, însă a obținut doar 66, ratând la limită aprobarea.

Conform propunerii, CNA ar fi urmat să primească competențe suplimentare legate de reglementarea mesajelor fără caracter comercial difuzate la radio și televiziune. Printre acestea se numărau anunțurile de interes public ale instituțiilor sau autorităților publice, campaniile sociale derulate de organizații non-guvernamentale, precum și apelurile umanitare sau cu scop caritabil.

De asemenea, instituția ar fi avut atribuția de a stabili norme obligatorii pentru modul în care statul și ONG-urile pot promova astfel de mesaje în spațiul audiovizual.

Potrivit inițiatorilor, aceste măsuri ar fi contribuit la crearea unui cadru mai bine reglementat pentru campanii de interes public, precum cele dedicate siguranței, sănătății, educației, solidarității sociale, protecției mediului sau prevenirii violenței, fără a afecta comunicările comerciale sau publicitatea.

