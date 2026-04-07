Anunțul vine într-un context în care mobilitatea urbană din Capitală este în plină transformare, iar proiectele de reorganizare a traficului încep să vizeze din ce în ce mai mult reducerea presiunii asupra centrului orașului.

O singură bandă pe sens și trafic încetinit

Ciprian Ciucu a explicat că își dorește ca Calea Victoriei să devină o arteră cu caracter mixt, în care circulația să fie mai bine controlată și adaptată noilor obiective urbane.

„Vreau ca să o fac mixtă. Adică nu vor mai fi două benzi pe sens, ci o singură bandă, o singură bandă, cu trafic domolit, la 30-40 de km la oră, care să nu mai fie un culoar de tranzit ca acum, ci să fie o zonă în care poți ajunge ușor cu mașina, pentru alte tipuri de activități”, a declarat primarul în cadrul emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, difuzată de Gândul.

Prin această schimbare, Calea Victoriei nu ar mai funcționa ca o simplă rută de tranzit, ci ar fi transformată într-un spațiu destinat mai multor tipuri de activități urbane, cu un flux de trafic adaptat noii configurații.

Schimbarea paradigmei de mobilitate în București

Edilul susține că această măsură face parte dintr-o strategie mai amplă de reorganizare a traficului din Capitală. În viziunea sa, Bucureștiul trece printr-o schimbare de paradigmă în ceea ce privește mobilitatea urbană.

„Avem Magheru care este foarte lat, avem metrou pe aceeași direcție, avem radiarele care vor reconfigura și vor scoate traficul din centru, șoseaua de centru”, a explicat Ciprian Ciucu. Acesta a adăugat: „paradigma de mobilitate din București se schimbă”.

Potrivit acestei viziuni, traficul ar urma să fie redistribuit către alte artere importante, iar presiunea asupra centrului orașului ar putea fi redusă treptat.

Regenerare urbană și creșterea valorii economice

Un alt obiectiv important menționat de Ciprian Ciucu este legat de regenerarea urbană a zonei centrale. Acesta consideră că modificările aduse traficului ar putea contribui la creșterea atractivității economice a zonei.

„Pentru a crește valoarea zonei, pentru a motiva pe oameni să cumpere și să investească în clădirile care au risc seismic în acea zonă, trebuie ca să regenereze urban zona și să-i crească valoarea. Și atunci, pietonalizând, permițând accesul cu mașina, dar pentru a debarca sau îmbarca cetățenii, oameni, turiști și așa mai departe, poți crește valoarea zone”, a explicat primarul.

Prin aceste măsuri, Calea Victoriei ar urma să devină un spațiu mai prietenos pentru pietoni, dar și mai atractiv pentru investiții, într-un model urban care pune accent pe echilibrul dintre accesul auto și dezvoltarea economică.

