Dronă explodată la Galați | Martor: A lovit casa liftului, s-a prăbușit pe acoperiș și a explodat - FOTO
29 mai 2026, 07:30
Dronă explodată la Galați
Deputatul gălățean Bogdan Rodeanu, care locuiește în apropierea imobilului lovit, a descris situația drept un moment de cotitură pentru siguranța națională. El a confirmat că drona a lovit casa liftului, s-a prăbușit pe acoperiș și a explodat.
Am văzut apartamente afectate, geamuri sparte și bucăți din dronă împrăștiate pe jos. Sunt imagini pe care, sincer, nu credeam că le vom vedea vreodată într-un cartier din Galați.
