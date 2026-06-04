Bolojan, prima reacție după desemnarea lui Eugen Tomac ca premier: „Avem rezerve faţă de un guvern tehnocrat cu rezultate”

Sursă: realitatea.net, Realitatea PLUS

Președintele PNL și premierul interimar, Ilie Bolojan, și-a exprimat rezervele față de posibilitatea ca un guvern tehnocrat, propus de premierul desemnat Eugen Tomac, să livreze rezultate în perioada următoare, în lipsa unei susțineri clare în Parlament.

Bolojan a subliniat că liberalii urmează să analizeze situația în zilele următoare. De asemenea, premierul interimar a adăugat că Eugen Tomac l-a contactat deja pe secretarul general al PNL, Dan Motreanu, iar cel mai probabil luni va avea loc o discuție în conducerea partidului, în urma căreia se va lua o decizie privind susținerea guvernului propus.

Ilie Bolojan: „Sunt rezervat că va fi un guvern de succes”

„Sunt rezervat că va fi un guvern de succes. Aş spune că avem rezerve faţă de posibilitatea ca un guvern tehnocrat să aibă o guvernare cu rezultate în perioada următoare”, a afirmat Bolojan, referindu-se la varianta unui Executiv tehnocrat.

Bolojan a explicat că, dincolo de competența și buna intenție a membrilor unui astfel de guvern, esențială rămâne susținerea politică solidă în Parlament. În opinia sa, fără o majoritate clară, Executivul riscă să nu poată implementa măsuri dificile, dar necesare.

„Nu e suficient să fie oameni de bună calitate. E nevoie de o susținere fără echivoc în Parlament”

„Nu e suficient să fie oameni de bună calitate, care sunt bine intenționați. E nevoie de o susținere fără echivoc în Parlament. Atunci când Guvernul va fi pus în situația să ia măsuri care nu sună bine, nimeni nu va mai fi lângă el să le susțină”, a declarat Bolojan.

Acesta a avertizat și asupra riscului ca proiectele legislative promovate de un guvern fără sprijin politic ferm să fie modificate radical în Parlament. „Există riscul ca unele proiecte să fie măcelărite, iar cele agreate cu autoritățile europene să iasă complet diferite față de forma inițială”, a punctat liderul PNL.

„Când un guvern tehnocrat care nu are o susținere în spate riscul să se întâmple lucrurile anterioare e mai mare”

Bolojan a invocat și experiențe anterioare, când partide aflate la guvernare au evitat asumarea unor decizii dificile.

„Am trăit această experienţă cu PSD care fugea de responsabilitate, deşi era în Guvern, deşi se luau deciziile în prezenţa lor. Gândiţi-vă că atunci când un guvern tehnocrat care nu are o susţinere în spate riscul să se întâmple aceste lucruri e mai mare”, a concluzionat premierul interimar.