Ploile torențiale de joi seară din Pantelimon, mai rare decât un eveniment de o dată la 100 de ani. Apa Nova, luată prin surprindere

Sursă: Realitatea.net

Episodul de ploi torențiale care a lovit joi seară zona Pantelimon a atins un nivel excepțional, cu aproximativ 120 de litri pe metru pătrat căzuți într-un interval extrem de scurt, luându-i prin surprindere pe specialiștii Apa Nova, care au declarat că „intensitatea precipitaţiilor înregistrate în intervalele de 15 şi 30 de minute a depăşit curba de proiectare pentru evenimentele cu perioadă de revenire de 100 de ani”.

Comparând înregistrările cu curbele de intensitate-durată-frecvență (IDF), instrumentele standard folosite în proiectarea sistemelor de canalizare și drenaj urban, experții au constatat că intensitatea precipitațiilor a depășit pragul corespunzător unui eveniment cu probabilitate de apariție de o dată la 100 de ani. Practic, fenomenul a fost mai sever decât ceea ce, statistic, ar trebui să se întâmple o singură dată într-un secol.

„Graficul aferent staţiei pluviometrice Pantelimon indică faptul că intensitatea precipitaţiilor înregistrate în intervalele de 15 şi 30 de minute a depăşit curba de proiectare pentru evenimentele cu perioadă de revenire de 100 de ani, ceea ce plasează episodul meteorologic în categoria fenomenelor extreme”, au transmis reprezentanții Apa Nova.

Infrastructura, depășită de un fenomen extrem

Specialiștii avertizează că astfel de episoade pot depăși capacitatea de preluare chiar și a sistemelor de canalizare proiectate pentru situații rare, generând acumulări rapide de apă, inundarea carosabilului și avarierea infrastructurii urbane.

Pentru o imagine mai clară a amplitudinii fenomenului: cele 120 l/mp înregistrate joi seară echivalează cu cantitatea de precipitații care cade, în mod normal, pe parcursul mai multor săptămâni de vară, concentrată însă în doar câteva zeci de minute.

Episodul se numără printre cele mai severe de acest tip din ultimii ani în zona București-Ilfov și scoate în evidență presiunea crescândă pe care evenimentele meteorologice extreme o exercită asupra infrastructurii orașului.