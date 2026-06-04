Ploaia de cod roșu a împărțit Capitala în două: străzi inundate în Pantelimon și sectorul 3, vreme liniștită în alte cartiere - VIDEO

Sursă: realitatea.net

Ploaia torențială de Cod Roșu care a lovit Bucureștiul joi seară a creat un tablou contrastant între cartiere. În timp ce în Pantelimon s-au înregistrat cantități de apă estimate la aproximativ 50 de litri pe metru pătrat, în alte zone abia dacă au căzut câteva picături.

În unele zone din Pantelimon, dar și în sectorul 3, unele străzi au fost acoperite de șuvoaie care nu au mai avut timp să se scurgă, iar imaginile postate pe rețelele sociale arată mașini înaintând cu dificultate prin apă și trotuare transformate în mici canale. Unii locuitori au descris zona drept „Mica Veneție”, în timp ce alții au cerut explicații privind starea canalizării: „Mai curăță cineva canalizarea în Pantelimon?”.

În alte cartiere însă, situația a fost complet diferită. În Giulești, oamenii au comentat ironic: „Doar gălăgie și 10 picături până acum!”. În Rahova, mesajele au fost la fel de clare: „Niciun strop”. Din Militari, reacțiile au venit pe același ton: „Aici e uscat”.

Printre comentarii, nu au lipsit nici glumele: „Au adus franțujii apa înapoi”, „Pantelimonu’ petrece…”, sau meme-uri cu caiace și jet-ski-uri.