O toaletă publică roz a împărțit orașul Piatra Neamț în două. „Nicăieri în lumea asta nu am văzut asemenea lucru oribil”

O toaletă ecologică de culoare roz, amplasată recent într-un parc din Piatra Neamț, a ajuns în centrul unei dezbateri aprinse pe rețelele sociale. Aspectul neobișnuit al instalației și modul în care este concepută au generat sute de reacții din partea localnicilor, iar imaginile distribuite online au devenit rapid virale.

Totul a pornit după ce un locuitor al orașului a publicat o fotografie cu toaleta pe grupul de Facebook „Împreună pentru Piatra Neamț”. Imaginea a fost însoțită de un mesaj critic la adresa administrației locale.

„Aș vrea să îl întreb pe dl.primar cum ar putea cetățenii acestui oraș să îsi facă nevoile în văzul lumii într-o pungă??? Nicăieri în lumea asta nu am văzut asemenea lucru oribil...”.

În scurt timp, postarea a atras un număr mare de reacții și aproape 500 de comentarii, stârnind discuții intense între cei care consideră proiectul nepotrivit și cei care susțin că astfel de toalete sunt întâlnite în multe state europene.

Reacții împărțite: de la ironii la explicații

În timp ce numeroși internauți au criticat lipsa de intimitate și aspectul instalației, alții au explicat că modelul respectiv este deja utilizat în diferite țări și apare frecvent în parcuri, zone de agrement sau la evenimente organizate în aer liber.

„E pentru copii. Sunt peste tot în lumea asta, în parcuri”.

Replica nu a rămas fără răspuns.

„Peste tot în lumea asta lumea face în parcuri în pungă? Hai să fim serioși ...tu ca femeie ai putea să faci în vazul lumii într-o pungă??...ai vazut oare cum sunt wc urile publice din Paris, Roma sau cele din Japonia???”.

Discuțiile au continuat, iar un alt utilizator a susținut că nu a întâlnit astfel de instalații în țările în care a locuit.

„Te înșeli, am stat 5 ani în Germania și nu am vazut nicăieri și 1 an în Anglia și nici acolo nu am văzut. Și daca sunt pentru copii nu contează, crezi ca nu sunt ciudați care s-ar uita la un copil cum își face nevoile?”.

De partea cealaltă, au existat și comentarii care au susținut că asemenea toalete sunt prezente în mai multe state europene, în special în nordul continentului.

„E plin prin Europa, mai ales în țările Scandinave de dintr-astea. Posibil la Piatra să n-aibă succes”.

Primarul a intervenit în dezbatere

Pe fondul controverselor, primarul municipiului Piatra Neamț, Adrian Niță, a oferit explicații privind decizia de a instala aceste toalete în parcul central al orașului.

Edilul a precizat că instalațiile sunt destinate exclusiv copiilor și a publicat inclusiv o fotografie realizată în același parc, în care apare un copil care își face nevoile pe spațiul verde.

„Aceste toalete sunt doar pentru copii iar pungile nu sunt pentru a-și face nevoile în ele. În poză aveți și motivul pentru care am optat să amplasăm aceste toalete pentru copii în parcul central”, a explicat primarul.

Costurile și lipsa de intimitate, principalele reproșuri

Explicațiile oferite de edil nu au pus capăt criticilor. O parte dintre localnici au continuat să conteste proiectul, invocând atât problema intimității, cât și costurile pe care le-ar fi presupus amplasarea acestor toalete.

„Câte sute de mii de euro au costat porcăriile alea?! Bravos, națiune!”.

Un alt comentariu a fost și mai dur.

„Am ajuns de râsul lumii!!!! Penibil și josnic!!! Atâta s-au putut d-le primar??????”.

Alți participanți la discuție au susținut că administrația locală ar fi trebuit să investească în toalete publice clasice.

„De ce nu se construiesc toalete civilizate în parc și zonele aglomerate ale orașului? Construite și întreținute curate, chiar și cu taxă”.

Ce este, de fapt, modelul instalat la Piatra Neamț

Toaleta care a provocat întreaga controversă poartă denumirea „Urinal Lapee”. Modelul a fost conceput special pentru femei și copii și este utilizat în mai multe țări, fiind întâlnit frecvent la festivaluri, concerte și alte evenimente desfășurate în aer liber.

Conceptul a fost dezvoltat pornind de la ideea pisoarelor clasice, însă adaptat astfel încât să poată fi folosit și de femei. Potrivit producătorilor, forma spiralată a instalației are rolul de a oferi utilizatoarelor un grad mai mare de intimitate și protecție vizuală.

Cu toate acestea, apariția unui astfel de model într-un parc din Piatra Neamț a generat reacții puternice, iar dezbaterea privind utilitatea și oportunitatea investiției continuă să împartă opiniile localnicilor.