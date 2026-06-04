Reacția grupului parlamentar PACE la desemnarea lui Tomac ca premier: ”Nu oferim cecuri în alb”

Grupul parlamentar PACE - Întâi România anunță că nu oferă 'cecuri în alb' niciunui guvern, iar votul de învestire a cabinetului lui Eugen Tomac va fi condiționat de acceptarea 'a trei linii roșii fundamentale'.

Grupul parlamentar PACE - Întâi România ia act de desemnarea domnului Eugen Tomac pentru poziția de prim-ministru al României. În calitate de oameni politici asumați, maturi și conștienți de criza profundă prin care trece țara, anunțăm public că nu oferim cecuri în alb. Votul grupului nostru parlamentar pentru învestirea oricărui cabinet este strict condiționat de acceptarea integrală a trei linii roșii fundamentale: eliminarea din Guvern a persoanelor susținute de USR, verificarea membrilor Guvernului pentru a nu avea simpatii ideologice cu USR, integrarea măsurilor de urgență din Programul Național de redresare economică și reconciliere socială propus de Grupul parlamentar PACE - Întâi România președintelui Nicușor Dan', se arată într-un comunicat transmis de formațiunea politică.

Potrivit grupului parlamentar, orice program de guvernare propus Parlamentului trebuie să preia prioritățile grupului PACE, printre care se numără: reducerea cotei generale a TVA la nivelul uniform de 19%, achiziția primei locuințe de către tinerii cu vârsta de până la 35 de ani cu TVA 5%, scăderea impozitului pe dividende la 5% pentru companiile cu capital majoritar autohton, eliminarea integrală a CASS pentru pensiile care depășesc pragul de 3.000 de lei, sprijin financiar de 500 de lei lunar pentru pensiile mai mici de 3.000 de lei, repatrierea capitalului românesc prin instituirea unei ferestre de amnistie fiscală de 6 luni pentru fondurile externe repatriate de cetățenii români.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi pe europarlamentarul Eugen Tomac pentru funcția de premier.

Eugen Tomac a declarat, la Palatul Cotroceni, că va propune Legislativului 'o echipă de specialiști', și nu de politicieni.