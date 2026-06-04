Zelenski i s-a adresat direct lui Putin: „Propun o întâlnire. Ucraina propune încheierea acestui război”
Volodimir Zelenski și Vladimir Putin
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a transmis joi o scrisoare deschisă liderului rus Vladimir Putin, în care propune negocieri directe și un armistițiu complet pe durata discuțiilor.
Scrisoarea, catalogată de presa internațională drept „provocatoare”, a fost redactată pe un ton tăios și ferm.
„Ucraina propune încheierea acestui război printr-un dialog direct între noi și dumneavoastră. Propun o întâlnire", a scris Zelenski, avertizând totodată că țara sa „va trebui să lupte pentru propria supraviețuire dacă nu pune capăt războiului”.
Liderul de la Kiev s-a declarat pregătit să respecte un armistițiu complet pe toată durata negocierilor, condiționând astfel orice discuții de o pauză în ostilități.
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