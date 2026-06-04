Lavrov atacă SUA, după declarațiile lui Rubio: „Războiul lui Biden” a devenit „războiul lui Trump”
Serghei Lavrov
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a afirmat că declarațiile secretarului de stat american Marco Rubio în sprijinul Ucrainei demonstrează că ceea ce Rusia numea „războiul lui Biden” a devenit acum „războiul lui Trump”.
Șeful diplomației de la Moscova a susținut că luptele din Ucraina s-ar fi încheiat deja dacă Statele Unite ar fi depus eforturi reale pentru găsirea unui acord de pace.
Rubio declarase miercuri, în fața unei comisii a Senatului american, că informații legate de pachetul de ajutor militar de 400 de milioane de dolari pentru Ucraina, aprobat de Congres, vor apărea „destul de curând”.
Lavrov a mai adăugat că pozițiile exprimate de Rubio arată că nu există diferențe fundamentale între abordarea Washingtonului și cea a țărilor europene față de conflictul din Ucraina.
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