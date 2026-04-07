În urma unui CT efectuat în cursul zilei de marți, medicii au descoperit mai multe accidente vasculare cerebrale (AVC), precum și cheaguri de sânge la nivelul plămânilor.

Medicii au decis să nu mai efectueze operația

Lucescu urma să fie supus unei intervenții chirurgicale complexe, luată în calcul încă de luni, împreună cu medicul român Marian Andronache, specialist stabilit de ani buni în Franța.

Procedura era una de tip ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation), cunoscută popular drept „plămân artificial”. Aceasta presupune oxigenarea sângelui în afara corpului, oferind suport vital în cazurile de insuficiență respiratorie sau cardiacă gravă.

Totuși, după noi evaluări, echipa medicală a decis să renunțe la intervenție, considerând că organismul lui Mircea Lucescu este prea slăbit pentru a rezista unei asemenea proceduri, conform golazo.ro.

Familia lui Mircea Lucescu, prezentă la spital

Familia a fost informată imediat asupra deciziei. Răzvan Lucescu a ajuns la Spitalul Universitar înainte de prânz, unde se află alături de tatăl său în aceste momente dificile.

Mircea Lucescu se află în prezent în secția de terapie intensivă, sub supravegherea permanentă a medicilor.