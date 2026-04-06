„E așa interesant ce faceți? Puțin respect, înțelegeți și voi. Am vorbit la aeroport....E o situație grea și vă rog mult încercați să respectați acest moment. Sunt cei de la spital care știu cel mai bine să vă explice, dau comunicat atunci când e nevoie și când simt că este momentul. Vă înțelegeți de asta, nu e simplu deloc”, a declarat Răzvan Lucescu, antrenorul echipei PAOK Salonic.

La rândul său, Mihai Stoichiță, director tehnic al FRF, a declarat că Mircea Lucescu că ”nu răspunde la nimic, e normal...Să speram că va fi bine, să dea Dumnezeu”.

Reporter: Deci nu ați reușit să vorbiți cu dânsul?

Mihai Stoichiță: Nu poate să vorbească. E în stare indusă, probabil ca să ajute...

Reporter: E într-un fel de comă indusă?

Mihai Stoichiță: Nu știu cum să îi spun...

Și fostul antrenor al Rapidului a mers la Spitalul Universitar pentru a-l vizita pe Mircea Lucescu.

Familia ar fi vrut să-l transporte pe Mircea Lucescu la o clinică din Austria, însă medicii s-au opus cererii și fostul antrenor a rămas internat la Spitalul Universitar de Urgență București.

Echipa Națională a României a transmis un mesaj de susținere pentru fostul antrenor.

”Suntem o echipă, o singură inimă, iar inima aceasta bate astăzi pentru dumneavoastră. Luptați, domnule Lucescu!”, au transmis membrii echipei naționale.

Medicii de la Spitalul Universitar de Urgență București au anunțat că Mircea Lucescu a suferit pe timpul nopții mai multe aritmii, adică bătăi haotice ale inimii. Fostul antrenor al Naționalei nu a mai răspuns la tratament, motiv pentru care starea lui s-a agravat și a fost transferat de urgență la Terapie Intensivă.

În urmă cu două zile, Mircea Lucescu a fost surprins de jurnaliști, pe holurile spitalului, în timp ce făcea ultimele controale înainte să fie externat. La scurt timp, fostul antrenor al Naționalei a suferit un infarct.

Mircea Lucescu a fost internat la sfârșitul săptămânii trecute după ce a leșinat în fața jucătorilor la Mogoșoaia. Staful medical al echipei a fost cel care i-a acordat primul ajutor până la venirea celor două echipaje SMURD.