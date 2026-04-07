Răzvan Săvălică, senior editor LuJu, publică o analiză dură privind decizia Consiliului Național al Audiovizualului de a retrage licența Realitatea Plus.

„După lovitura de stat din 2024, vine rândul CNA să suprime presa”

„După lovitura de stat din decembrie 2024, când Curtea Constituțională a anulat abuziv alegerile prezidențiale și a răpit românilor dreptul de a‑și alege președintele, iată că a venit rândul Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) să închidă postul național de televiziune Realitatea Plus pentru neplata unor amenzi date, culmea, tot de către CNA în 2024”, scrie Savaliuc.

„Abuzul comis de membrii CNA frizează penalul”

Săvălică subliniază că măsura contravine Constituției:

„Abuzul comis de membrii CNA frizează penalul (…) și încalcă flagrant articolul 30 din Constituție, potrivit căruia «nicio publicație nu poate fi suprimată», iar «cenzura de orice fel este interzisă».”

El adaugă că invocarea Legii audiovizualului nu poate justifica o asemenea decizie:„Este evident că neplata unor amenzi nu poate fi invocată ca temei pentru restrângerea libertății de exprimare a niciunei persoane și nici nu poate fi calificată ca o măsură necesară într‑o societate democratică.”

„CNA nu poate fi judecător în propria cauză”

Analiza continuă cu o critică a cadrului legislativ și a modului în care CNA aplică sancțiunile:

„Cu atât mai mult cu cât chiar CNA este instituția care a dat amenzile și tot ea este cea care a ajuns să decidă suprimarea unei publicații pentru neplata amenzilor. Conform principiului de drept «nimeni nu poate fi judecător în propria cauză», CNA nu putea alege o sancțiune de suprimare a unui drept al omului.”

Săvălică atrage atenția și asupra unui aspect puțin cunoscut:

„Legislația strâmbă din domeniul audiovizualului obligă radiourile și televiziunile să plătească mai întâi amenzile date de CNA și împiedică contestarea sancțiunilor CNA în instanță, dacă amenzile nu sunt plătite în prealabil.”

„Sistemul subteran din România a înnebunit”

În finalul analizei, senior editorul LuJu avertizează asupra unui climat de cenzură generalizată:

„Sistemul subteran din România a înnebunit. E disperat că oamenii vorbesc despre aruncarea în aer a democrației după lovitura de stat din decembrie 2024. Cenzurează presa, închide radiouri și televiziuni, cenzurează masiv rețelele sociale și închide conturi pe Facebook, pe TikTok. Sper ca Justiția să suspende în regim de urgență masura abuzivă a CNA, iar românii să se trezească din marea letargie,” a opinat Savaliuc.