Muncitor prins sub un mal de pământ în Prahova: a fost solicitat elicopterul SMURD

Un bărbat de 39 de ani a fost surprins luni după-amiază de un mal de pământ care s-a surpat peste el în timpul unor lucrări la rețeaua de canalizare, într-o comună din județul Prahova. Victima a fost scoasă de colegii săi înainte de sosirea echipelor de intervenție, iar în sprijin a fost chemat și un elicopter SMURD.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova a anunțat că pompierii au fost solicitați să intervină după ce muncitorul a fost prins sub pământ în timpul lucrărilor. Până la sosirea salvatorilor, colegii bărbatului au reușit să îl elibereze.

Potrivit ISU, bărbatul este conștient și cooperant, fiind preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean pentru acordarea primelor îngrijiri medicale.

Elicopter SMURD chemat la fața locului

„În sprijin a fost solicitat și un elicopter SMURD, victima urmând să fie evaluată de medicul aflat la bord. Acesta va decide dacă se impune ca persoana implicată în eveniment să fie transportată la spital”, a transmis ISU Prahova.