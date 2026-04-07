În acest context tensionat, reprezentanții legali ai Realitatea Plus au intervenit public, acuzând nereguli procedurale și susținând că toate obligațiile financiare ale postului erau deja achitate înainte de luarea deciziei. Mai mult, aceștia au anunțat că vor contesta măsura în instanță, invocând atât argumente juridice solide, cât și impactul major pe care închiderea unei televiziuni îl poate avea asupra angajaților și asupra bugetului de stat.

Avocatul Giorgiu Coman: La momentul la care se începuse ședința la CNA, pe ordinea de zi nu era acest punct trecut cu privire la retragerea sau la posibilitatea retragerii vreunei licențe vreunui post de televiziune sau vreunui post de radio. În analiza membrilor CNA stăteau doar amenzile, dacă ele au fost sau nu achitate. La un moment dat s-a ajuns la faptul că Realitatea Plus nu și-ar fi achitat amenzile. Atunci, Georgică Severin și Lucian Dindirică, împreună cu Dana Bârsan s-au retras din ședință și au cerut o amânare a termenului orar și care a fost stabilit pentru ora 14. Până la ora 14 avocatul Realității TV a prezentat dovezile că amenzile absolut toate, în integralitatea lor, fuseseră achitate, deci nu mai putem să mai vorbim despre aplicarea unui articol. Dacă vreți o analiză mai la sânge, retroactiv, pentru că dacă noi vorbim în 2026 pentru ceva care nu s-a aplicat în 2024 dați-mi voie să vă spun că există un principiu în drept care se numește acoperirea termenelor, și atunci eu consider că dacă la momentul 2024 nu s-a aplicat vreo sancțiune, respectiv retragerea atunci a licenței și o aplicăm în 2026 nu mai avea cum să se mai întâmple, pentru că amenzile erau achitate, deci totul era acoperit.

Rareș Bogdan, despre decizia CNA: „Pare strict o răzbunare politică și va avea consecințe asupra ceea ce înseamnă democrația”

Avocatul Ioan Georgescu: Am formulat o cerere de rediscutare a sancțiunii. Teoretic ar trebui ca CNA să aibă în vedere aceste argumente suplimentare pe care noi le-am adus în discuție, și anume existența unei hotărâri a ICCJ într-o speță similară, vorbim despre decizie 1487/2022 care tranșează exact această chestiune care a fost pusă în discuție și în fața consiliului, respectiv aplicabilitatea articolului 57 alineatul 1 din Legea audiovizualului. Ceea ce s-a întâmplat azi la CNA din punctul meu de vedere este total, complet abuziv, încalcă această decizie a Înaltei Curți de Casație pentru că măsura este una excesivă, în condițiile în care postul de televiziune a făcut dovada în timpul ședinței și anterior luării deciziei că a achitat toate amenzile, inclusiv cele puse în discuție din 2024.

De mâine ar trebui să intre pe ordinea de zi, teoretic, și ar trebui să fie repusă în discuție sancțiunea, însă practic am foarte mici așteptări din partea consiliului întrucât fiecare cerere de rediscutare a unei sancțiuni pe care postul Realitatea a promovat-o către CNA a fost o formalitate, din partea CNA rediscutarea. Adică au discutat-o dar nu au luat în vedere niciun argument suplimentar adus de noi. Așa că mergem în instanța de judecată, unde am cerut anularea actului administrativ, sperăm să se judece într-un termen relativ scurt și instanța Curții de Apel București să țină cont de argumentele aduse de noi, de interesul public al neînchiderii unui post de televiziune cu peste 300 de angajați, vă dați seama într-o perioadă de criză ce ar însemna să lipsești bugetul statului de taxe și impozite aferente plății salariilor, taxe și impozite pe care societatea comercială care deține posturile le plătește la stat. Impactul bugetar este unul semnificativ, de care cei de la CNA nu au ținut cont.

Avocatul Realitatea Plus, după ce a depus la CNA o cerere de rediscutare a sancțiunii: Ceea ce s‑a întâmplat este complet abuziv – DOCUMENTE