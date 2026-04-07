”Din cauza vântului puternic a fost o aterizare ratată, s-au urmat protocoalele de 'go-around', care sunt în vigoare în cazurile acestea, și aeronava s-a întors, iar la a doua încercare aterizarea s-a făcut în siguranță și totul a fost în regulă. De obicei avioanele aterizează dinspre Vest spre Est, însă vântul foarte puternic a făcut ca aterizarea să se facă dinspre Est spre Vest. Dar totul s-a derulat în cea mai mare siguranță, iar avionul a și plecat spre Budapesta. Astăzi a aterizat și zborul de la Londra, tot în condiții de vânt puternic, dar nu a întâmpinat nicio problemă”, a declarat marți, pentru Agerpres, directorul Aeroportului Internațional 'Transilvania' din Târgu Mureș, Peti Andras.



Județul Mureș s-a aflat, marți, sub avertizare Cod Galben de vânt puternic.

