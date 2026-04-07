Organizația afirmă că hotărârea Consiliului încalcă inclusiv Actul european privind libertatea mass‑media, document obligatoriu pentru toate statele membre ale Uniunii Europene încă din august 2025.

„Decizia CNA de a închide Realitatea TV este profund neconstituțională și încalcă, de asemenea, prevederile Actului european privind libertatea mass-media, care este în vigoare pentru toate statele membre UE din august 2025. Suprimarea unui post de televiziune pe motiv că nu a achitat mai multe amenzi constituie o sancțiune vădit disproporționată, contrară spiritului libertății de exprimare și principiului proporționalității care trebuie să guverneze orice măsură restrictivă într-un stat guvernat de statul de drept”, transmite Cristi Godinac, președinteșe MediaSind.

Sindicatul solicită membrilor CNA care au votat închiderea postului să reanalizeze urgent situația și cererea depusă de avocații Realitatea Plus.

„Sperăm ca, chiar și la această oră târzie, membrii CNA care au votat o astfel de decizie abuzivă și ilegală să reanalizeze cererea depusă de avocații postului.”

MediaSind își exprimă solidaritatea cu angajații postului și anunță că va sesiza organizațiile internaționale la care este afiliată.

„Suntem solidari cu cei aproximativ 300 de angajați ai acestui post de televiziune și vom informa organizațiile internaționale la care Uniunea Jurnaliștilor Români MediaSind este afiliată cu drepturi depline, prin Federația FAIR‑MediaSind.”