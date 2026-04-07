Imagini istorice de la Artemis II: primele fotografii din spatele Lunii - GALERIE FOTO

Centrul de control de la sol a oferit echipajului aproximativ 40 de minute de tăcere radio completă, timp în care astronauții au putut observa lumina coronei solare, strălucirea Pământului și planetele vizibile pe cerul negru al spațiului.

Toți au descris experiența drept „ireală”, „magică” și „profund umană”, afirmând că priveliștea i‑a făcut să simtă că nu se mai află într‑o capsulă, ci „transportați pe partea nevăzută a Lunii”, potrivit Live Science.

Echipajul Artemis II — Victor Glover, Jeremy Hansen, Christina Koch și Reid Wiseman — a devenit astfel primul din istorie care a asistat la o eclipsă totală de Soare din spatele Lunii și primul care a observat integral fața îndepărtată a satelitului natural al Pământului.

Astronauții au raportat și descoperirea a două cratere noi, pe care au propus să fie numite „Integrity” și „Carroll”, în onoarea capsulei și a soției comandantului Wiseman.