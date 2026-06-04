NASA a anunţat că a pierdut una dintre sondele sale marţiene

NASA a anunțat oficial încheierea misiunii sondei Maven, una dintre cele mai importante platforme de cercetare dedicate studiului atmosferei și evoluției planetei Marte, după ce legătura cu vehiculul spațial a fost pierdută în urmă cu șase luni.

Lansată în cadrul programului „Mars Atmosphere and Volatile Evolution” (Maven), sonda a ajuns pe orbita Planetei Roșii în anul 2014. Deși fusese proiectată pentru o misiune de unul sau doi ani, aceasta a continuat să funcționeze cu succes timp de peste un deceniu, depășind cu mult durata estimată inițial.

Ultimul contact cu sonda a avut loc în decembrie 2025. De atunci, specialiștii NASA au încercat în repetate rânduri să restabilească comunicațiile, însă fără succes. În aceste condiții, agenția spațială americană a decis să declare misiunea încheiată, considerând că sonda se află în continuare pe orbita lui Marte.

NASA a anunțat, totodată, deschiderea unei investigații pentru a determina cauzele care au dus la pierderea contactului cu vehiculul spațial.

Pentru comunitatea științifică, Maven a reprezentat una dintre cele mai valoroase misiuni dedicate explorării marțiene. Shannon Curry, profesoară de astrofizică și una dintre cercetătoarele implicate în proiect, a descris-o drept „cea mai bună misiune marțiană” la care a participat.

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Datele colectate de sondă au oferit informații esențiale despre fenomenul de pierdere a atmosferei planetare, proces prin care gazele din atmosferă se dispersează treptat în spațiu. Cercetările realizate cu ajutorul Maven au contribuit semnificativ la înțelegerea modului în care Marte și-a pierdut cea mai mare parte a atmosferei de-a lungul timpului.

Potrivit oamenilor de știință, Marte a devenit un laborator natural de excepție pentru studiul atmosferelor planetelor stâncoase, iar informațiile furnizate de Maven au permis o înțelegere mai aprofundată a acestor procese decât în cazul multor alte planete, inclusiv Pământul.

Tiffany Morgan, coordonatoare a programelor de explorare marțiană din cadrul NASA, a subliniat că misiunea a adus contribuții majore la cunoașterea atmosferei, evoluției climatice și structurii interne a Planetei Roșii.

Pe lângă activitatea științifică, Maven a îndeplinit și un rol esențial în comunicațiile dintre Pământ și roboții de explorare aflați la suprafața lui Marte, funcționând ca releu pentru transmiterea datelor.

Chiar dacă pierderea sondei reprezintă un moment important pentru programul marțian al NASA, agenția dispune în continuare de alte sonde aflate pe orbita planetei, capabile să asigure atât activitățile de cercetare, cât și comunicațiile cu vehiculele de la sol.