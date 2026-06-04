Când bucătăria îți dictează alegerea aparatelor de frig

Sursă: realitatea.net

Amenajarea bucătăriei moderne a devenit, în ultimii ani, un exercițiu de echilibru între funcționalitate și estetică. Spațiile din apartamentele noi sunt adesea mai compacte, iar fiecare centimetru contează. Într-un astfel de context, decizia de a alege un aparat de refrigerare potrivit nu mai ține doar de capacitate sau consum energetic, ci și de modul în care acesta se integrează vizual în ansamblul mobilierului.

Piața aparatelor de frig a evoluat semnificativ, oferind soluții pentru aproape orice tip de bucătărie și orice buget. Un frigider incorporabil, de exemplu, dispare literalmente în spatele ușilor de mobilier, păstrând un aspect uniform și curat al spațiului.

La polul opus, un frigider side by side impresionează prin volum și prin organizarea interioară generoasă, fiind gândit pentru familii mari sau pentru persoane care fac cumpărături en-gros o dată pe săptămână.

Întrebarea reală nu este care dintre cele două tipuri este mai bun în termeni absoluți, ci care se potrivește mai bine stilului tău de viață și configurației bucătăriei tale.

Răspunsul implică mai mulți factori - de la dimensiunile nișei disponibile, până la obiceiurile culinare și la cât de des ai musafiri.

Ce face ca un aparat de frig să devină invizibil

Un frigider incorporabil este proiectat din start pentru a fi ascuns. Carcasa sa nu are finisaje decorative vizibile, pentru că întreaga față va fi acoperită de un panou de mobilier asortат cu restul dulapurilor din bucătărie. Instalarea corectă presupune o nișă cu dimensiuni precise, ventilație adecvată pe laterale și deasupra, precum și balamale speciale care permit atașarea ușii de mobilier fără a compromite funcționarea aparatului.

Producătorii mari precum Bosch, Siemens sau Electrolux oferă modele de frigider incorporabil cu înălțimi cuprinse între 102 și 177 de centimetri, acoperind astfel atât soluțiile sub blat, cât și variantele full-size.

Un detaliu important pe care mulți cumpărători îl ignoră: capacitatea utilă a unui frigider incorporabil este, de regulă, cu 15-20% mai mică față de un aparat cu aceleași dimensiuni exterioare, tocmai din cauza sistemului de ventilație integrat în cabinetul de mobilier.

Prețul unui frigider incorporabil de calitate medie spre ridicată pornește de la aproximativ 1.500 de lei și poate depăși 6.000 de lei pentru modele cu tehnologie No Frost și compartiment de congelare separat.

Există și situații în care un frigider incorporabil nu este soluția optimă. Dacă bucătăria nu a fost proiectată cu o nișă dedicată, adaptarea ulterioară poate implica costuri semnificative de tâmplărie.

Când mai mare înseamnă mai mult decât dublu

Un frigider side by side este, prin definiție, un aparat cu două uși verticale alăturate - una pentru zona de răcire, alta pentru congelator. Această configurație permite acces simultan la ambele compartimente fără a ocupa spațiu în față, ceea ce îl face ideal pentru bucătăriile cu trafic intens.

Capacitatea totală a unui frigider side by side variază, în general, între 500 și 700 de litri, față de 200-350 de litri la un incorporabil standard . Multe modele vin echipate cu dozator de apă și gheață integrat în ușă, ecran touch pentru controlul temperaturii și compartimente cu umiditate reglabilă pentru fructe și legume.

Branduri precum LG, Samsung sau Haier au popularizat această categorie inclusiv în România, iar prețurile pleacă de la aproximativ 3.000 de lei pentru versiunile de bază.

Un aspect practic demn de menționat: ușile unui frigider side by side nu necesită un spațiu de deschidere la fel de mare ca o ușă tradițională de frigider, ceea ce îl face surprinzător de compatibil cu bucătăriile în formă de L sau U.

Consumul energetic al unui frigider side by side este, în medie, mai ridicat față de un frigider incorporabil de capacitate similară, datorită volumului mai mare de răcit și a sistemelor electronice suplimentare.

Alegerea între cele două tipuri se simplifică mult dacă îți pui o singură întrebare concretă: în medie, câți litri de alimente depozitezi simultan în frigider? Dacă răspunsul depășește 250 de litri regulat, un frigider side by side acoperă mai bine nevoile reale. Dacă spațiul și estetica sunt prioritare, un frigider incorporabil rămâne soluția elegantă și discretă.

Înainte de orice decizie de cumpărare, măsoară nișa disponibilă în bucătărie și compară-o cu dimensiunile exacte din fișa tehnică a aparatului dorit - nu cu cele afișate pe ambalaj, care pot include uneori mânerele sau elementele de ventilație.