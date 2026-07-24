Advertising
Advertising
Stiinta si tehnologie· 2 min citire
Pericolul „terapeutului” care îți dă mereu dreptate. De ce sprijinul oferit de ChatGPT nu poate înlocui legătura umană
ChatGPT
Tot mai mulți oameni discută cu ChatGPT despre anxietate, singurătate, probleme de cuplu sau decizii dificile. Inteligența artificială este folosită ca un confident disponibil la orice oră, însă psihologii avertizează că aceasta poate oferi doar un sprijin de moment și nu poate înlocui terapia.
Citește și
- 23:14Elon Musk avertizează: În câțiva ani inteligența artificială va deveni mai inteligentă decât întreaga umanitate
- 13:59Luptă în cușcă între 2 roboți umanoizi, oprită după ce unuia dintre ei i-a sărit capul. Scene ireale după decapitare – VIDEO
- 10:51Cele mai frecvente escrocherii online și cum le eviți
- 19:20Spectacol stelar pe cerul României. Ploaia de stele - Perseidele - atinge în curând apogeul
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News