O forță invizibilă ne influențează mintea și relațiile cu ceilalți, spun oamenii de știință

Publicat 20 iul. 2026, 17:18 Sursă pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

O echipă de cercetători din Italia propune o perspectivă surprinzătoare asupra modului în care funcționează conștiința umană. Potrivit acestora, câmpurile electromagnetice care există atât în corpul nostru, cât și în mediul înconjurător ar putea avea un rol mult mai important decât se credea până acum, influențând felul în care percepem lumea și chiar modul în care interacționăm cu alte persoane.

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