Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Inconștiență fără margini. Beat criță și fără permis valabil, un șofer din Botoșani a provocat un accident
Un șofer din Botoșani a provocat un accident
Un bărbat în vârstă de 33 de ani, care se afla într-o avansată stare de ebrietate și cu permisul anulat, a produs un accident rutier pe drumul național DN 29 B, la ieșirea din localitatea Cătămărăști Deal, susțin reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Botoșani.
Citește și
- 20:38A împlinit 111 ani și este cea mai longevivă persoană din România și din Balcani. Ce a spus cu ocazia zilei sale de naștere
- 19:45Doliu în teatrul românesc. Actrița Dana Tapalagă, care s-a stins din viață la doar 57 de ani, va fi condusă marți pe ultimul drum
- 18:51Două orașe din Prahova au rămas fără apă din cauza vijeliei. Pană de curent la stația de pompare
- 18:12Alertă de inundații în Vaslui. Cod portocaliu pe râurile Prut și Sărata până la miezul nopții
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News