A împlinit 111 ani și este cea mai longevivă persoană din România și din Balcani. Ce a spus cu ocazia zilei sale de naștere

Cea mai vârstnică persoană din România, o femeie din orașul Cugir născută în 1915, care ocupă locul 124 în lume în topul celor mai longevive persoane, a fost sărbătorită, luni, la aniversarea a 111 ani.
„Orașul Cugir marchează astăzi un reper istoric și celebrează o longevitate rară: doamna Noja Paladia atinge venerabila vârstă de 111 ani. Născută pe 20 iulie 1915, dânsa deține statutul oficial de cea mai în vârstă persoană în viață din România, transformând orașul Cugir în punctul de referință a longevității naționale”, se arată într-un mesaj postat, luni, pe contul de Facebook al administrației locale.
De ziua sa, Noja Paladia a fost vizitată de către primarul Adrian Teban și directoarea Centrului Cultural ''Valentin Uritescu'', Diane Dobrean.
În cadrul acestei vizite, primarul i-a înmânat sărbătoritei o diplomă de apreciere, un buchet de flori și o sumă de bani simbolică, ''ca semn de profund respect și recunoaștere publică din partea întregii comunități locale pentru o viață care a traversat, cu o demnitate exemplară, un secol și peste un deceniu''.
Mesaj plin de speranță
Potrivit sursei menționate, ''doamna Paladia i-a transmis primarului un mesaj cald și plin de speranță: 'Dacă va vrea Dumnezeu, ne vedem și anul viitor!'''.
''Cazul doamnei Noja Paladia (născută Bâldea) a căpătat o recunoaștere la nivel internațional. Pe 16 aprilie 2026, organizația internațională Gerontology Research Group (GRG) a confirmat și validat oficial statutul său de supercentenară în urma unor riguroase verificări demografice: Locul 124 în lume în topul oficial al celor mai longevive persoane în viață de pe planetă'', arată reprezentanții administrației locale.
Potrivit acestora, Noja Paladia este și cea mai în vârstă persoană din regiunea Balcanilor și, totodată, cea mai în vârstă femeie care a trăit vreodată în România, devenind oficial prima femeie supercentenară din istoria documentată a țării noastre.
''Odată cu împlinirea vârstei de 111 ani, doamna Noja Paladia se apropie de titlul de cea mai longevivă persoană din întreaga istorie documentată a României. În acest moment, recordul istoric național este deținut de regretatul veteran al celui de-al Doilea Război Mondial, Ilie Ciocan, care a încetat din viață recent, la data de 27 mai 2026, la uimitoarea vârstă de 112 ani și 351 de zile'', precizează reprezentanții administrației locale.
În prezent, femeia locuiește, în propriul cămin, alături de fiica sa, în vârstă de 76 de ani, care are grijă de ea în permanență, însă întreaga familie extinsă se implică pentru a-i asigura toate condițiile necesare unei bătrâneți liniștite.