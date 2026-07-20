Hackeri lovesc din nou. Site-ul Direcției Fiscale Brașov și-a deconectat serverele după un atac cibernetic

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 iul. 2026, 16:13

Site-ul Direcției Fiscale Brașov a devenit indisponibil luni, 20 iulie, după ce serverul pe care este găzduit a fost vizat de un atac cibernetic cu malware de tip troian. Pentru a împiedica extinderea incidentului și pentru a proteja infrastructura IT, autoritățile au decis deconectarea temporară a serverului.

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