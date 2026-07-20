Hackeri lovesc din nou. Site-ul Direcției Fiscale Brașov și-a deconectat serverele după un atac cibernetic

Site-ul Direcției Fiscale Brașov a devenit indisponibil luni, 20 iulie, după ce serverul pe care este găzduit a fost vizat de un atac cibernetic cu malware de tip troian. Pentru a împiedica extinderea incidentului și pentru a proteja infrastructura IT, autoritățile au decis deconectarea temporară a serverului.
În prezent, pagina instituției nu poate fi accesată, iar specialiștii lucrează pentru identificarea cauzei atacului și restabilirea serviciilor în condiții de siguranță.
Serverul a fost scos din funcțiune pentru limitarea efectelor atacului
Primăria Municipiului Brașov a anunțat că măsura de deconectare a serverului a fost luată imediat după depistarea atacului informatic, scopul fiind limitarea efectelor produse de malware și protejarea infrastructurii digitale.
Reprezentanții instituției au precizat că echipele tehnice desfășoară verificări pentru a stabili cum s-a produs incidentul și pentru a readuce platforma online cât mai rapid.
Mesajul transmis de Primăria Brașov
„Atac cibernetic asupra site-ului Direcției Fiscale
În această dimineață, serverul care găzduiește site-ul Direcției Fiscale a fost ținta unui atac cibernetic malware de tip troian.
Pentru a limita efectele incidentului și a proteja infrastructura informatică, serverul a fost deconectat temporar, motiv pentru care site-ul Direcției Fiscale nu poate fi accesat în acest moment.
Se lucrează la identificarea cauzelor și la remedierea situației, astfel încât serviciile să fie repuse în funcțiune în cel mai scurt timp și în condiții de siguranță.
Vom reveni cu informații suplimentare pe măsură ce vom avea noutăți privind evoluția situației și reluarea funcționării site-ului.
Vă mulțumim pentru înțelegere!”
Incidentul apare la scurt timp după problemele informatice de la ANCPI
Atacul asupra infrastructurii Direcției Fiscale Brașov are loc la doar câteva zile după un alt incident major de securitate cibernetică, care a afectat sistemele informatice administrate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).
Începând de marți, 14 iulie, au fost indisponibile atât adresele de e-mail ale instituției, cât și aplicația de cadastru și carte funciară e-Terra, ca urmare a unui incident de securitate.
Duminică, ANCPI a anunțat că infrastructura sa IT se află într-un amplu proces de reinstalare și consolidare. Potrivit instituției, serviciile informatice vor fi repornite treptat, doar după finalizarea verificărilor și securizarea tuturor componentelor afectate.