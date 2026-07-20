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Social· 1 min citire
Miros puternic în bloc. Locatari evacuați de urgență în Sectorul 5
Pompieri
Publicat20 iul. 2026, 17:21
Actualizat20 iul. 2026, 17:32
SursăRealitatea PLUS
Panică într-un bloc din sectorul 5 al Capitalei, locatarii au fost evacuați de urgență după ce au simțit un miros puternic în această după amiază.
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