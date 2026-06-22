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Scurgeri de gaz pe strada Postăvarul din București: 90 de persoane au fost evacuate dintr-un bloc

Scurgeri de gaze București

Scurgeri de gaze București

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 15:39

O intervenție de urgență are loc pe strada Postăvarul din București, după ce au fost semnalate scurgeri de gaz de la o țeavă care face legătura cu un bloc. Ca măsură preventivă, autoritățile au decis evacuarea tuturor celor șase scări ale imobilului. Până în acest moment, 90 de persoane au fost evacuate din bloc, conform ISU București - Ilfov.

UPDATE 16:41 - S-au efectuat măsurători în imobil și nu s-au înregistrat valori depășite. Ca urmare, este permis accesul locatarilor în apartamente.

În urma verificărilor de urgență efectuate de echipele de intervenție, măsurătorile realizate în interiorul imobilului au confirmat că nu există valori depășite ale indicatorilor de risc, mediul fiind complet sigur. Ca urmare, pericolul a fost îndepărtat, iar autoritățile au permis reluarea accesului locatarilor în apartamente.

Evacuarea locatarilor a fost făcută preventiv, pentru ca intervenția echipajelor să se desfășoare în siguranță. La fața locului acționează o autospecială de stingere, un echipaj SMURD, SABIF, Detașamentul Special de Salvatori și un echipaj CBRN. Prezența acestor echipaje este necesară pentru verificarea zonei și pentru prevenirea oricărui risc. Reprezentanții companiei de gaze au întrerupt alimentarea cu gaz a imobilului.

Până acum, echipajele au efectuat măsurători la trei dintre cele șase scări ale blocului. Potrivit ISU București-Ilfov, nu au fost detectate valori peste limitele normale în zonele verificate până în acest moment. Intervenția continuă, iar echipele aflate la fața locului verifică în continuare situația. Autoritățile vor decide următoarele măsuri în funcție de rezultatele măsurătorilor și de evoluția intervenției.

Alimentarea cu gaz a fost întreruptă

Alimentarea cu gaz a fost oprită de reprezentanții companiei de gaze, ca măsură de siguranță. Măsura a fost luată pentru a elimina riscurile în timpul verificărilor făcute de echipajele de intervenție. Locatarii evacuați vor putea reveni în bloc doar după ce autoritățile vor confirma că nu mai există pericol.

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