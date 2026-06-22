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Locale· 2 min citire
Scurgeri de gaz pe strada Postăvarul din București: 90 de persoane au fost evacuate dintr-un bloc
Scurgeri de gaze București
O intervenție de urgență are loc pe strada Postăvarul din București, după ce au fost semnalate scurgeri de gaz de la o țeavă care face legătura cu un bloc. Ca măsură preventivă, autoritățile au decis evacuarea tuturor celor șase scări ale imobilului. Până în acest moment, 90 de persoane au fost evacuate din bloc, conform ISU București - Ilfov.
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