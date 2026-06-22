Accident grav în Sălaj, cu opt persoane implicate: traficul pe DN 1F a fost oprit în ambele direcții

Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme s-a produs în această dimineață pe DN 1F Cluj-Napoca - Zimbor, în zona localității Sutoru, județul Sălaj. În urma impactului, mai multe persoane au fost rănite ușor și au nevoie de îngrijiri medicale la fața locului.
Potrivit Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, circulația a fost oprită temporar pe ambele sensuri, pentru ca echipajele de intervenție să poată acționa în siguranță, iar polițiștii să facă cercetările necesare.
Accidentul a avut loc pe DN 1F, șoseaua care leagă Cluj-Napoca de Zimbor, în zona localității Sutoru. În evenimentul rutier au fost implicate două autoturisme, iar impactul a dus la rănirea ușoară a mai multor persoane, potrivit presei locale.
La fața locului au ajuns echipaje de intervenție, care acordă sprijin persoanelor implicate. Victimele primesc îngrijiri medicale la locul accidentului, în funcție de starea fiecăreia.
ISU Porolissum: Opt persoane au fost implicate în accident
Reprezentanții ISU Porolissum au transmis că, în total, opt persoane au fost implicate în accidentul de pe DN 1F. Echipajele de intervenție acordă asistență victimelor și iau măsuri pentru prevenirea și stingerea incendiilor, astfel încât zona să fie securizată.
Intervenția se desfășoară în paralel cu verificările făcute de polițiști. Aceștia urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul și modul în care cele două autoturisme au ajuns să fie implicate în impact.
Trafic oprit temporar pe DN 1F Cluj-Napoca - Zimbor
Din cauza accidentului, traficul rutier pe DN 1F a fost oprit temporar în ambele direcții. Măsura a fost luată pentru desfășurarea intervenției și pentru efectuarea cercetărilor la fața locului.
Șoferii care tranzitează zona sunt sfătuiți să respecte indicațiile forțelor de ordine și să aleagă rute alternative, dacă acest lucru este posibil. Circulația urmează să fie reluată după finalizarea intervenției și după ce polițiștii vor permite redeschiderea drumului.