Accident grav în Sălaj, cu opt persoane implicate: traficul pe DN 1F a fost oprit în ambele direcții

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 iun. 2026, 08:23

Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme s-a produs în această dimineață pe DN 1F Cluj-Napoca - Zimbor, în zona localității Sutoru, județul Sălaj. În urma impactului, mai multe persoane au fost rănite ușor și au nevoie de îngrijiri medicale la fața locului.

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