Incident șocant în Băile Felix. Două fetiţe de 9 și 11 ani s-au electrocutat într-un ştrand

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iun. 2026, 21:31

Două fetițe, în vârstă de 9 și 11 ani, s-au electrocutat duminică într-un ștrand din Băile Felix, în timp ce una dintre ele folosea un simulator de motocicletă care funcționa cu fise.

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