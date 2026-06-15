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Politica· 2 min citire

Crin Antonescu pune tunurile pe Ilie Bolojan: ”Își face propagandă. O ruptură în PNL este inevitabilă”-VIDEO

Crin Antonescu

Crin Antonescu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 iun. 2026, 07:24
Actualizat15 iun. 2026, 07:50
SursăRealitatea PLUS

Crin Antonescu, fost președinte al PNL, a declarat, duminică seară, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că o rupere în interiorul liberalilor este inevitabilă după desemnarea lui Adrian Veștea. Fostul lider liberal a subliniat că țara are nevoie, cât mai curând, de un guvern legitim.

”Cât o să stăm, câte luni de zile o să stăm, să asistăm, cum îşi face Bolojan propagandă prin Basarabia sau cum se mai duce, în vreme ce ţara asta nu e guvernată, pentru că nu mai poate fi guvernată fără să aibă un guvern, repet, pe deplin legitim.

Eu cred că, indiferent ce decizie am avea, o ruptură în PNL este inevitabilă, pentru că acolo, am mai spus-o, apele trebuie separate, la un moment dat. Mie mi se pare că este un bun prilej de a face un guvern fără USR. Dacă, sigur, vor avea voturile pentru asta”, a spus Crin Antonescu în cadrul emisiunii 100%, moderată de Laurențiu Botin.

”USR-ul nu trebuia cooptat la guvernare în decembrie 2024”

Fostul președinte al PNL este de părere că USR nu trebuia ciptat la guvernare în decembrie 2024.

”USR-ul, în opinia mea, nu trebuia cooptat la guvernare în decembrie 2024, aritmetica nu o reclama și USR-ul, câtă vreme va fi într-un guvern, acolo se vor întâmpla lucruri, aşa cum le-am văzut”, a mai spus acesta.

”Eu nu am luat şi nu iau în calcul niciun fel de revenire”

Mai mult, Crin Antonescu a ținut să precizeze faptul că nu ia în calcul o revenire în PNL.

”Eu cred că foarte mulţi oameni din PNL trăiesc în bula asta online. Cred că estimarea lor în legătură cu uriaşa susţinere populară pentru domnul Bolojan, este o mare exagerare.

Eu nu am luat şi nu iau în calcul niciun fel de revenire, să nu credeţi că mă cheamă cineva. Dar şi dacă m-ar chema, oamenii au treaba lor, se simt bine, eu la fel, am o vârstă, cred că am consumat destul din viaţa mea în politică, ce am avut de spus am spus”, a conchis fostul candidat la președinția României.

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