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Politica· 2 min citire
Crin Antonescu pune tunurile pe Ilie Bolojan: ”Își face propagandă. O ruptură în PNL este inevitabilă”-VIDEO
Crin Antonescu
Publicat15 iun. 2026, 07:24
Actualizat15 iun. 2026, 07:50
SursăRealitatea PLUS
Crin Antonescu, fost președinte al PNL, a declarat, duminică seară, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că o rupere în interiorul liberalilor este inevitabilă după desemnarea lui Adrian Veștea. Fostul lider liberal a subliniat că țara are nevoie, cât mai curând, de un guvern legitim.
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