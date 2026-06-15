Crin Antonescu pune tunurile pe Ilie Bolojan: ”Își face propagandă. O ruptură în PNL este inevitabilă”-VIDEO

Publicat 15 iun. 2026, 07:24 Actualizat 15 iun. 2026, 07:50 Sursă Realitatea PLUS

Crin Antonescu, fost președinte al PNL, a declarat, duminică seară, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că o rupere în interiorul liberalilor este inevitabilă după desemnarea lui Adrian Veștea. Fostul lider liberal a subliniat că țara are nevoie, cât mai curând, de un guvern legitim.

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